Zvizdić: Podnio sam neopozivu ostavku u SDA, ostajem u politici

Denis Zvizdić danas je zvanično napustio Stranku demokratske akcije (SDA).

Razloge napuštanja SDA, čiji je bio dugogodišnji član, a obnašao je funkciju potpredsjednika, Zvizdić, koji je inače član Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta BiH, saopštio je na press konferenciji u Sarajevu.



– Upravo sam podnio neopozivu ostavku na mjesto potpredjsednika SDA, člana Predsjedništva SDA i istupio iz članstva u SDA – rekao je Zvizdić.



Kaže da ova odluka nije bila ni laka ni jednostavna, ali je poslije svega bila i jedina moguća.



– Imajući u vidu činjenicu da u SDA po mom mišljenju nisu napravljene očekivane, kvalitativne, programske i kadrovske promjene koje bi vodile ka napretku i povratku utjecaja i koalicionoga kapaciteta, posebno u općinama i gradovima u kojima je SDA poražena na zadnjim lokalnim izborima, i u nekim od ključnih kantona poput KS i TK – ističe Zvizdić.



Pojasnivši zašto ovu odluku nije napustio SDA, kazao je da to nije uradio iz nekoliko razloga, a prvi je da ne bi bilo korektno otići a ne upozoriti i pokušati ispraviti uočene greške.



– Ja sam u SDA skoro 30 godina, to je čitav jedan život. Uložio sam svoje znanje, umijeće, zdravlje, živio sam sa SDA. Riječ je o višedecenijskoj saradnji sa ljudima iz čitave BiH. Na kraju, radi se i o skoro 40.000 glasača koji su mi dali povjerenje na izborima 2018. godine, kao i mom osobnom vjerovanju koje se nažalost nije pokauzalo ispravnim da u SDA ipak postoji unutrašnja snaga za stvarne i strukturne promjene i reforme koje bi bile bazirane na vrijednosnim kriterijima i kompetencijama – istakao je Zvizdić.



Napominje da poslije višemjesečnih apela da se “moramo vratiti izvornim principima i da i stranačke i bilo čije personalne interese moramo podrediti općem interesu”, i da se u općinama i gradovima, posljedično kantonima u kojima je SDA izgubila izbore moraju izvršiti ozbiljne meritokratske, a ne partokratske promjene, i činjenice da većina novih imenovanja ne odražava potreban kvalitet, niti daje nadu da će se početi voditi politika koja će biti prepoznata od građana, postalo je bemisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i Predsjedništva SDA, jer je previše deklarativnih obećanja, a malo konkretnih poteza.



– Evidentno je da je u aktuelnoj politici i aktivnostima koje vodi SDA nestalo stvaralačke i pokretačke energije, počeo se gubiti korak sa savremenim političkim, društvenim i ekonomskim trendovima, kao i sa aktuelnim potrebama građana, posebno mladih i obrazovanih osoba – potcrtava Zvizdić.



Navodi kako je SDA brutalno poražena u većini gradova – od 11 gradova u FBiH, gdje dominantno žive Bošnjaci, u devet nije uspjela dobiti mjesto gradonačelnika, a u skoro 30 općina u KS, TK i USK u više od 80 posto njih ostvaren je lošiji rezultat nego 2016. godine.



– Posljedično, izgubljen je i koalicioni kapacitet u najvećim kantonima – KS i TK, ali SDA nije reagovala niti brzo, niti odlučno, niti prema vrijednosnim kriterijima – govori Zvizdić.



Kao primjer stranačke inertnosti, kaže, naveo je posljednju sjednicu Glavnog odbora SDA, koja je održana poslije pauze od skoro 18 mjeseci, na kojoj je bilo samo par diskusija, što, smatra Zvizdić, govori da je nestala kritička misao, slobodnomisleći govor, sukob argumenata i praksa da se kroz diskusije i dijalog dođe do najboljih rješenja.



Zvizdić je na pitanje novinara rekao da što se tiče daljeg političkog angažmana, on ostaje u politici. Dodao je da je opcija više, jedna od njih i nova politička opcija, jedna je podrška nekoj od postojećih političkih opcija.



– Moj izbor je u ovom trenutku status nezavisnog zastupnika, rekao je Zvizdić i dodao da je on zagovornik okrupnjavanja političkih stranaka.

