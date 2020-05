Zvizdić odbrusio Lovrinoviću: Dosta je više, ne podmećite Bošnjacima

Burna rasprava vodile se danas na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH. Zastupnik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović izjavio je da su Bošnjaci uvijek vagali i bili neodlučni “još od vremena referenduma za nezavisnost BiH“.

On je naveo i da Bošnjaci žele unitarnu državu, te da se Bošnjaci i SDA trebaju “konačno urazumiti”.



Replicirao mu je zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma, Denis Zvizdić (SDA) te je poručio Lovrinoviću da su Bošnjaci bez obzira na ideološku ili političku pripadnost uvijek i bez izuzetka bili za cjelovitu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu.



– Riječ je o narodu sa izrazitim karakteristikama državotvorne svijesti i o narodu koji je bez obzira na višedecenijsko osporavanje naše nacionalne samobitnosti u veoma teške periode u zadnjih 150 godina, kad smo bili izloženi brojnim genocidima, brojnim zločinima, osporavanju naše nacionalne i kulturne svijesti i samobitnosti, nikada, nikada se unutar bošnjačkoga naroda nije pojavio politički ili bilo koji drugi pokret ili projekat koji nije podrazumijevao cjelovitu, multikulturnu, višenacionalnu, jednakopravnu državu Bosnu i Hercegovinu. Tako je bilo i na kraju 19. stoljeća, na početku 20. stoljeća, na sredini 20. stoljeća i na kraju 20. stoljeća, tako je i sada. Floskula koju ste kazali, koju često mnogi ponavljaju o unutarnoj Bosni i Hercegovini je ustvari kukavičije jaje koje se pokušava podmetnuti Bošnjacima. Za tu floskulu i za tu tvrdnju nemate niti jedan jedini argument, rekao je Zvizdić i dodao:



– Dakle, Bosna i Hercegovina je prosta, decentralizirana država na čiju su saglasnost u Dejtonskom mirovnom sporazumu dali saglasnost i Bošnjaci i odgovorno tvrdim, naravno ne želim da poreknem pravo svim drugima da su upravo Bošnjaci maksimalno, da ne kažem najviše, zainteresirani za jaku, za stabilnu, za multikulturnu, za demokratsku i za evropsku Bosnu i Hercegovinu. To su ciljevi i odrednice u svim strategijama i svim programima, u svim političkim partijama bez obzira na njihovo ideološko opredjeljenje u kojima dominantnuvećinu ili dio članstva čine Bošnjaci kao ravnopravan, politički narod u Bosni i Hercegovini. Stoljećima to nismo bili, decenijama, mi smo ravnopravan politički narod, molim vas da to svi primite k znanju i ne može se bez Bošnjaka kao političkoga faktora i naroda ništa donositi i više raditi u ovoj državi kao što je to bilo u nekim decenijama u prošlom stoljeću. Što se tiče SDA, mi smo vrlo stabilan dio demokratske i parlamentarne većine za one projekte koji znače jačanje države Bosne i Hercegovine i ove karakteristike države o kojoj sam pričao, višenacionalne, demokratske, građanske, evropske, stabilne, demokratske i ekonomski prosperitetne.



Odgovorio je I na tvrdnju Lovrinovića da treba pustiti Vijeću ministara da radi svoj posao.



– Pa ko mu to brani? Evo SDA i ja govorim sada u ime mog kolege, šefa Kluba, mi ćemo glasati danas za svaki zakon koji je predložio Vijeće ministara, a koji se tiče sanacije ekonomskih posljedica korona virusa. Koliko ima takvih zakona među 60 tačaka dnevnog reda?, upitao je Zvizidić i zaključio:



– Dakle, glasat ćemo za sve, izvinjavam se predsjedavajući, završavam, glasat ćemo za sve što predloži Vijeće ministara. Evo, čekamo da predloži Vijeće ministara, a do tada pokušavamo i kroz moj Zakon da pomognemo i da napravimo mali iskorak u momentu kada je potreban privredi Bosne i Hercegovine, da ojačamo privredne tokove i da sačuvamo radna mjesta. I nemojte skretati svaki put sve teme na SDA i na Bošnjake. Zaista je dosta više sa tim!

Autor: Vijesti.ba