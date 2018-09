Zvizdić o zapošljavanju: Od 2015. zaposleno 95 hiljada ljudi

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvovao je sinoć u Sarajevu objavljivanju izvještaja i publikacije Poslovnih novina „100 najvećih u BiH“.

Zvizdić, koji je pokrovitelj projekta „100 najvećih u BiH“, tom se prilikom obratio prisutnim privrednicima. Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti:

“Poštovane ekselencije, dame i gospodo, poštovani privrednici, kolege i prijatelji,

Počastvovan sam pozivom da se obratim na ovoj prestižnoj manifestaciju, kojoj dodatnu važnost daje i činjenica da je organiziraju poslovne novine, koje već 46 godina, na stručan, objektivan i inspirativan način prate razvoj privrede u BiH.

Kao što znate, u toku je predizborna kampanje i svi smo svjedoci negativne i konfliktne retorike kojom se pokušavaju nadvladati pozitivni trendovi, posebno u sferi ekonomije. Nažalost, ove godine kampanja je počela prije vremena, ona u stvari traje već mjesecima tako da je javni prostor „zatrpan“ negativnim publicitetom i spinovima koje neodgovorni pojedinci plasiraju u cilju kreiranja vlastite političke pozicije.

O uspješnim pričama, kao što je vaša – priča o 100 preduzeća koje uspješno rade, stvaraju novu vrijednost i otvaraju nova – prijeko potrebna radna mjesta u BiH, o ostvarenom ekonomskom rastu i razvoju, o pozitivnim ekonomskim trendovima i kontinuiranom trogodišnjem rastu najvažnijih ekonomskih parametara BiH, govori se stidljivo i nedovoljno, jer se očito istina ne traži u činjenicama.

Mi smo se večeras okupili da govorimo o najboljim modelima unapređenja ekonomije u BiH, o stvaranju pozitivne poduzetničke klime i unapređenju poslovnog okruženja, o povećanju konkurentnosti privrednog sektora, o poticanju domaćih i privlačenju stranih investitora, o promociji naših ekonomskih i investicionih potencijala, o modalitetima rješavanja našeg ključnog makroekonomskog problema a to je zapošljavanje – posebno mladih kvalificiranih osoba, i upravo zbog toga želim navesti nekoliko relevantnih, istinitih, mjerljivih i provjerljivih pokazatelja koji govore o optimističnim ekonomskim i društvenim procesima u BiH, koji su rezultat provedenih reformi, povećane fiskalne i finansijske discipline i usklađivanja sa pozitivnom praksom i ekonomskom i pravnom stečevinom EU.

Izvoz, kao jedan od ključnih indikatora ekonomskog razvoja, je BiH u 2017. godini porastao za 17,5%, što, poređenja radi, znači da smo u protekle četiri godine povećali izvoz za više od 3 milijarde KM. Takav trend se nastavio i u 2018. godini, pa je izvoz u prvih šest mjeseci premašio 6 milijardi KM, što znači da ćemo imati povećanje izvoza za dodatnih 12 do 15% u odnosu na 2017. godinu, što u konačnici znači da bi se izvoz BiH za četiri godine povećao za impresivnih gotovo 50%.

Istovremeno, pokrivenost uvoza izvozom je premašila iznos od 62%, dok Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU, kao glavnim spoljnotrgovinskim partnerom BiH, iznosi 75,3%.

Želim istaknuti i činjenicu da je BiH najviše izvozila u Njemačku (1,61 milijarda KM), Hrvatsku (1,32 milijardi), Italiju (1,21 milijardu), Srbiju (1,15 milijardi), Sloveniju (987 miliona), Austriju (908 miliona) i Tursku (432 miliona KM).

Zar ovo, za sve građane BiH nije važniji podatak od besmislica koje svakodnevno čujemo od pojedinih političara koji u nedostatku rezultata i vizije govore isključivo o jednonacionalnim temama koristeći pri tome huškačku retoriku i provokativne simbole i poruke.

Broj zaposlenih u BiH je u julu ove godine prešao brojku od 805 hiljada, a u aprilu 2015. kada je imenovano VM BiH kojim ja predsjedavam broj zaposlenih na nivou BiH je bio 710 hiljada.

Stopa nezaposlenosti se sa 25,4 posto u 2016. godini, smanjila na 20,5 posto na kraju 2017. godine, a prema podacima iz ankete o radnoj snazi u 2018. godini stopa nezaposlenosti je iznosila 18,4% što pokazuje kako se ovaj, za nas veoma važan makroekonomski pokazatelj i dalje popravlja.

Javni dug je na kraju 2017. godine je smanjen za oko 750 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu i BiH je i dalje najmanje zadužena država u Evropi – naš dug je manji od 36% GDP-a dok istovremeno imamo najbolju strukturu vanjskog duga.

Direktne strane investicije na kraju 2017. godine su iznosile su 777,7 miliona KM , od kojih se 569,9 miliona KM odnosi na FBiH ( 73,28% ) a ostatak na RS. Najveći strani ulagači u BiH su Austrija sa 1.3 milijardi eura, a zatim slijede Hrvatska i Srbija sa po 1,1 milijardu eura, te Slovenija sa 486 miliona eura. Najveća ulaganja su bila u sektor proizvodnje ( 34% ).

Želim ovom prilikom da spomenem još jedan ekonomski sektor koji ima izuzetan potencijal. To je turizam, a BiH je – prema podacima Svjetske turističke organizacije, zemlja koja je u zadnjih nekoliko godina ostvarivala rast i do 20 posto u oblasti turizma i trenutno smo na 9. mjestu na svijetu sa najvećim porastom broja turističkih posjeta u odnosu na broj stanovnika.

Svjedoci ste velikih napora koje je Vijeće Ministara u ovom sazivu napravilo na rješavanju administrativnih zapreka za izvoz naših proizvoda, posebno iz prehrambene industrije, pa je tako tržište Europske Unije danas otvoreno za našu mljekarsku industriju, a izvoznici mesnih proizvoda i voća i povrća su napravili velike izvozne poslove na inostrana tržišta zahvaljujući bilateralnim sporazumima kojima smo to omogućili.

Usvojili smo na nivou VM BiH niz važnih strategija od kojih posebno ističem transportnu, energetsku, ruralnog razvoja i zaštite okoliša, kao i strategiju reforme javne uprave u cilju unapređenja njene profesionalnosti i efikasnosti. Usvajanjem ovih strategija stvorene su pretpostavke za nove investicije u infrastrukturu, prije svega u izgradnju novih cestovnih pravaca i auto-puteva. Obezbijeđeno je preko 1,2 milijarde eura kredit – invest sredstava kao i 160 miliona eura grant sredstava za cestovnu infrastrukturu, te deblokirana sredstva IPA fondva u iznosu od 360 miliona eura za period do 2020. godine.

Istovremeno aktivno radimo na realizacija najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva a to su evropske i NATO integracije, tako da očekujemo da će Europska Unija prepoznati naše napore i otvoriti vrata za Bosnu i Hercegovinu kroz aktivaciju MAP-a do kraja ove, a dobivanje kandidatskog statusa, do maja naredne godine.

Za sve ovo u ime države, dragi privrednici, najviše treba zahvaliti upravo vama!

Vi ste ovo omogućili, kroz vaše institucionalno djelovanje, poštivanje zakona i kreiranje novih radnih mjesta. Iako sam svjestan da postoje očekivanja od „države“, na koja nekada, zbog brojnih opstrukcija nismo u stanju pravovremeno odgovoriti, želim kazati da smo u ovom sazivu predano radilo na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za vaše poslovanje, posebno kroz implementaciju Reformske agende, i istovremeno vam želim, u svoje lično ime i ime Vijeća Ministara BiH, čestitati na razumijevanju i konstruktivnom odnosu prema svim procesima, čestitati na vašim poslovnim uspjesima, i zahvaliti se za ono što kao privatni sektor činite za Bosnu i Hercegovinu.

Dozvolite mi da konstatujem da su vaši poslovni uspjesi i naši uspjesi, ali želim biti iskren sa vama, i reći da su poslovni uspjesi, posebno u posljednjoj godini dana, od kada je počela izborna kampanja, napravljeni uprkos opstrukcijama koje je pravila politika.

Na kraju želim posebno podvući potrebu za jednom od najvažnijih reformi a to je reforma obrazovanja. Politike zapošljavanja i obrazovanja moraju biti usklađene jer moramo prestati kreirati kadrove koji nisu konkurentni na tržištu rada, koji nisu educirani da razvijaju vlastite ideje i inisijative. Mladim ljudima moramo omogućiti stjecanje savremenih znanja i vještina koje su kompatibilne sa potrebama tržišta rada. Mladi ljudi su naš najvažniji i najvredniji resurs i fokus našeg rada i rada svih budućih vlada je bio i mora ostati na pitanju kreiranja novih radnih mjesta, na porodici kao osnovnoj ćeliji društva i na većoj socijalnoj pravdi.

Uvjeren sam da će se u 2019. i narednim godinama čuti više pozitivnih vijesti iz BiH. Uvjeren sam da će se vaši poslovni uspjesi nastaviti, a mi ćemo i dalje predano raditi da stvorimo ambijent koji će to omogućiti. Želim vam puno sreće u vašim narednih poslovnim poduhvatima, i dragi prijatelji – samo nastavite dalje jer vi zaista vodite procese u dobrom pravcu!

Srdačno vas pozdravljam, i želim vam svako dobro.“

