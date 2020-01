Zvizdić: BiH do maja mora pokazati napredak, želimo punopravno članstvo u EU

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić za N1 je govorio o protekloj posjeti Briselu i aktuelnim političkim prilikama u BiH.

Kada je riječ o sastancima u Briselu, Zvizdić je kazao da ako BiH do maja pokaže kredibilni napredak može imati čvrsto obećanje o kandidatskom statusu, prenosi N1.

“Ako mi obavimo naš dio posla, onda sasvim izvjesno u ovoj godini BiH može ispuniti i realizovati sve uvjete o kandidatskom statusu. Razgovarali smo i sa novim komesarom za proširenje EU, sa brojnim europarlamentarcima, i svi su konstatovali da je jedna od najučinkovitijih politika bila ona o proširenju EU. Svi su svjesni da EU mora integrisati Zapadni Balkan u EU. Što se tiče BiH, ako do maja pokažemo kredibilni napredak, da ćemo sasvim sigurno u maju imati čvrsto obećanje”.

Metodologija za BiH?

“Za nas su stvari, za sve zemlje Zapadnog Balkana, najvažnija stvar je bila činjenica da će perspektiva proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana ostati živa. Sada je manje važna sama metodologija. Mislim da nećemo imati teži put, ostaje sličan, možemo imati bolji pristup određenim fondovima. Mi smo rekli da ne prihvatamo bilo kakav status osim punopravnog članstva u EU. Što se tiče BIH, evropski put nema alternativu, on za nas znači stabilnost, sigurnost i budućnost za mlade ljude”, kazao je Zvizdić.

Kada je riječ o EU integracijama, Hrvatska jeste iskreni prijatelj BiH, kazao je Denis Zvizdić.

“Kada govorimo o EU integracijama, Hrvatska zaista jeste prijatelj BiH. Barem iz mojih kontakata sa premijerom Plenkovićem i na sastancima na kojim smo bili zajedno, uvijek se zalagao za evropske integracije BiH. Ponovo je živa ideja proširenja na Zapadni Balkan. Ako realiziramo neke bitne stvari, mi do maja možemo pokazati kredibilan napredak na tom putu i u toj godini možemo dobiti kandidatski status”.

“Mišljenje EK je vezano za otvaranje poglavlja za BiH, to će u ovom trenutku dobiti Sjeverna Makedonija i Albanija. Mi govorimo o fazi kandidatskog statusa, zato je to realno. Mi smo realizovali svoje obaveze ali smo slali loše političke poruke, o ambijentu”, dodao je.

Poručio je da BiH ima dovoljno vremena da se posveti obavezama i da pokaže napredak.

“Mi smo usvojili akcioni plan u decembru prošle godine, govorimo o 30 do 50 mjera, svaka od njih je u određenoj fazi realizacije i ako VM realizira do Summita u Zagrebu najmanje 10 do 15 mjera i Zakona, taj realizam je sasvim opravdan. Riješeno je pitanje Zakona o smrtnoj kazni u RS, što je bio jedan od ključnih primjera za BiH. Reforma javne uprave je usvojena na svim nivoima vlasti, osim u RS. Pripremljene su ostale stvari, kao Zakon o javnim nabavkama. Imamo dovoljno vremena da se posvetimo, tri mjeseca da realizujemo 15-20 ključnih ciljeva kojima pokazujemo napredak BiH prema EU”.

Još je kazao da je problem u BiH taj što se država nalazi u stalnoj fazi određenog eksperimenta.

“Ako usput pošaljemo dobre poruke o stabilizaciji političkih prilika, onda će to biti dodatni impuls da BiH bude razmatrana na Summitu u Zagrebu na jedan ozbiljan način”.

“Mi smo za status kandidata bili spremni u drugoj polovini 2018. godine, kao i za aktivaciju MAP-a prije izbora 2018. godine. Problem je što je BiH u stalnoj fazi određenog eksperimenta i od strane domaćih i stranih politika. Moramo čekati izbore, pa onda povući neke korake. Naše reakcije su bile sasvim opravdane. Što se tiče naziva RS ta aktivnost je pokrenuta kada smo postali svjesni o potpunoj diskriminaciji bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u RS”, dodao je.

Autor: N1