Žuto upozorenje meteorologa za dijelove BiH

Žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra izdato je za područje Trebinja, u Bosni i Hercegovini.

Na ovom području se očekuje mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11 metara u sekundi (40 kilometara na sat).

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme.

U Bosni danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Hercegovini jutro pretežno oblačno, a u ostatku dana sunčano. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama slab snijeg ili susnježica.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 10 do 14 stepeni Celzijusa.

