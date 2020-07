Žuti meteoalarm za veći dio BiH

Danas se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove i zahlađenje u sjevernim dijelovima.

U većem dijelu Hercegovine naoblačenje se prognozira sredinom dana i lokalno kiša može padati u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 23°C, na jugu zemlje do 29°C.

Upaljen je i žuti meteoalarm za sve regije u BiH zbog grmljavinskih procesa, osim u Prijedoru i Banjaluci.

Žuti meteoalarm podrazumijeva da je vrijeme potencijalno opasno.

“Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali treba biti na oprezu ako namjeravate praktkovati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informisani o očekivanim meteorološkim uslovima i izbjegnite moguće rizike”, poručili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

