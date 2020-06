Žuti meteoalarm upaljen za veći dio Bosne i Hercegovine

Evropski meteorološki servis “Meteoalarm” aktivirao je žuto upozorenje za veći dio Bosne i Hercegovine.

Žuti meteoalarm upaljen je za područja Sarajeva, Banjaluke, Mostara, Tuzle, Bihaća, Višegrada i Livna, gdje se najavljuju obilne padavine praćene grmljavinom i nevremenom.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana bit će nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a krajem dana očekuje se smanjenje oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura bit će od 17 do 23, na jugu i sjeveru do 26 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će 22 stepena Celzijusove skale.

Autor. N1