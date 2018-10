“Zmajevi” večeras protiv Turske: Uz maksimalno zalaganje do dobrog rezultata

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će od 19.30 sati na stadionu Rize Šehir u Rizeu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Turske.

Selektor Robert Prosinečki očekuje da “Zmajevi” nastave s dobrim igrama i rezultatima, iako će se mnogi složiti da je u utakmicama Lige nacija igra bh. tima bila poprilično skromna.

Popularni Žuti najavio je kombinirani sastav protiv Turske.

– Protiv Turske će minutažu dobiti i neki igrači koji do sada možda nisu imali toliko prilika da igraju. To ipak ne znači da želimo nešto manje od pobjede, jer će nam to uliti dodatnu snagu za nastavak takmičenja u Ligi nacija – rekao je Prosinečki.

Bez obzira na to što je riječ o prijateljskom meču, za Prosinečkog nema nebitnih utakmica, a susret u Rizeu bit će uvertira za utakmicu protiv Sjeverne Irske u Ligi nacija koja je na rasporedu u ponedjeljak.

Turska već nekoliko godina ne bilježi dobre rezultate. Oni su do sada dva puta bili učesnici Svjetskog i četiri puta Evropskog prvenstva. Njih s klupe predovdi rumunski stručnjak Mirča Lučesku (Mircea Lucescu), za kojeg je Prosinečki imao samo riječi hvale.

Turska u dosadašnja dva kola Lige nacija ima gostujuću pobjedu nad Švedskom (3:2) i poraz od Rusije na domaćem terenu (1:2). Utakmicu između Turske i BiH direktno će prenositi TV Nova BH od 19.30 sati.

Autor: Avaz