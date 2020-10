Zmajevi večeras igraju utakmicu istine: Sjevernu Irsku ne smijemo podcijeniti

Fudbalska reprezentacija BiH večeras u 20.45 sati na stadionu Grbavica u Sarajevu dočekuje Sjevernu Irsku u polufinalu play-offa za plasman na Evropsko prvenstvo.

“Po kvalitetu mislim da je Bosna i Hercegovina u prednosti, na kvalitetima koje mi imamo možemo graditi igru i očekivati najbolje, poručio je Dušan Bajević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, pred duel sa Sjevernom Irskom.

On je kazao kako je teško reći po čemu su Irci poznati, no da to svakako jeste selekcija koja ima jake motive, borbenost i zalaganje na terenu, ekipa koja daje sve od sebe.

Ipak, Bajević vjeruje u svoje izabranike, te smatra kako je Bosna i Hercegovina po kvalitetu ipak u prednosti.

“Po kvalitetu mislim da smo mi u prednosti. Da li je taj kvalitet tehnika, trčanje ili nešto drugo?… Ali, opet, mislim da na kvalitetima koje mi imamo možemo graditi igru i očekivati najbolje”, poručio je Bajević.

Na pitanje da li je poznato ko će dobiti priliku od bh. reprezentativaca, Bajević je odgovorio kako sve zavisi od igre.

“Ova utakmica je za nas veoma važna, sve su utakmice važne, ali ne mogu reći da su druge dvije koje ćemo igrati važne kao ova. Kada će ko dobiti šansu ne znam, ali sigurno će je dobiti”, kazao je Bajević.

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko upozorio je da nema istinskog favorita u predstojećem duelu sa Sjevernom Irskom.

“Istinskog favorita u nogometu nema jer danas svi znaju igrati. Nekada si mogao reći da ćeš pobijediti, danas to nije tako jer svako svakoga može dobiti. Ako ne daš maksimum, teško ćeš do pobjede, ja to najbolje znam”, izjavio je Džeko na konferenciji za medije.

Navodi da pobjede protiv Sjeverne Irske u prošloj sezoni Lige nacija ništa ne znače za večerašnji meč.

“Oba tima se dobro znaju i neće biti iznenađenja. Pobjede u Ligi nacija nas ne smiju opustiti. Poznati smo po tome da znamo podcijeniti protivnika i to ne smijemo sebi dopustiti. Oni će dati svoj maksimum jer imaju priliku da odu na Euro, a mi moramo isto učiniti”, rekao je kapiten selekcije BiH.

Pobjednik utakmice između BiH i Sjeverne Irske izborit će plasman u finale u kojem će u novembru ugostiti boljeg iz duela Slovačka – Republika Irska.

Nakon duela play-offa pred izabranicima Duška Bajevića su dvije utakmice Lige nacija – protiv Holandije 11. oktobra u Zenici i tri dana kasnije s Poljskom u Varšavi. Nakon dva odigrana kola grupe “1“ Lige nacija “A“ BiH je na posljednjem mjestu s jednim bodom. Lider je Italija sa četiri, a slijede je Holandija i Poljska s po tri boda.

Autor: Fokus.ba