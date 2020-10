Zmajevi večeras gostuju u Poljskoj

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Wroclawu igra protiv Poljske meč četvrtog kola Lige nacija.

Nakon neuspjeha u baražu za plasman na EP ekipa je odigrala neriješeno sa selekcijom Nizozemske čime je donekle popravila atmosferu uoči gostovanja selekciji Poljske koja je u prvom duelu prije mjesec dana u Zenici slavila sa 2:1.



Selektor Dušan Bajević ističe da su razočarani zbog neuspjeha u baražu, ali da imaju obavezu da odigraju dobro do kraja u Ligi nacija i učine sve kako bi ostali u Ligi A.



– Mi ćemo pokušati da igramo našu igru koja bi mogla da nam donese pobjedu. S druge strane i Poljska ima iste ambicije kao i mi. Kiša može biti problem za nas. Moji igrači su u posljednje dvije utakmice igrali veoma požrtvovano i dali su sve od sebe – kaže Bajević.



Očekuje da Zmajevi odigraju dobru utakmicu, ali je isto tako svjestan da će biti teško jer je i protivnik kvalitetan.



– Bosna i Hercegovina ima dobre igrače, ima kvalitet i mi moramo u to da se pouzdamo. Uz dužno poštovanje prema protivniku, mi ćemo pokušati ono što moramo da pokušamo. To je da izađemo na teren i damo sve od sebe, a koji će rezultat na kraju biti vidjećemo – kazao je Bajević na press konferenciji.



Novinarima se obratio i golman bh. tima Ibrahim Šehić, koji je također kazao da ekipa mora maksimalno ozbiljno da pristupi utakmicama u UEFA Ligi nacija.



– Svi smo razočarani jer nismo uspjeli da se plasiramo u finale baraža za Evropsko prvenstvo. Bili smo emocionalno i prazni i bilo je teško da se ekipa podigne. Međutim, smogli smo snage. Održali smo nekoliko sastanaka, bodrili jedni druge. Dogovorili smo se da probamo da skupimo što više bodova u Ligi nacija i da ostanemo u Ligi A – rekao je Šehić.



Susret Poljska – BiH igra se večeras u Wroclawu od 20.45 sati.

Autor: Vijesti.ba