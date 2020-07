Zlatan Ibrahimović otvorio dušu i u svom stilu odgovorio kritičarima

U oktobru će Zlatan Ibrahimović napuniti 39 godina, a već ga neko vrijeme dežurni kritičari pokušavaju demoralizirati i poslati ga u mirovinu. No, Zlatan ima druge planove…

Zlatan Ibrahimović najosebujniji je nogometaš današnjice, napadač koji je obilježio cijelu jednu eru svjetskog nogometa i ostavio dubok trag u najvećim europskim klubovima.

No, sada je već u ‘debelim’ veteranskim godinama, a ni ozljede ga proteklih sezona nisu pomazile. Često se čuju kritike kako to više nije ‘onaj stari’ Ibrahimović iako u dresu Milana pruža sjajne partije. E, sada je Ibra odlučio odgovoriti. U svom stilu…

Na društvenim mrežama popularni Ibra je objavio motivacijski video s jasnim porukama svima onima koji sumnjaju u njegov kvalitete te mu predviđaju skori odlazak u mirovinu…

‘Mislite da sam gotov, da ću uskoro završiti karijeru? Ne poznajte me. Morao sam se boriti cijelog života. Nitko mi nije vjerovao, pa sam morao vjerovati u sebe’, kazao je Zlatan i dodao:

‘Neki ljudi su me željeli slomiti, ali su me samo učinili jačim. Neki su me željeli iskoristiti, ali su me samo učinili jačim!’

No, hoće li Zlatan uskoro u mirovinu?

‘Sada mislite da sam gotov? Za sve vas imam samo jednu stvar za reći: ‘Nisam kao vi, jer ja nisam vi. Ja sam Zlatan Ibrahimović i tek se zagrijavam!’, zaključio je Ibrahimović.

Autor: Face.ba