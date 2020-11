Žestoke reakcije nakon što su predstavnici HDZ-a bili na komemoraciji ubijenom ratnom zločincu

Predstavnici HDZ-a u vlasti u HNK-a danas su, u Domu Stjepana Kosače, prisustvovali komemoraciji ratnom zločincu Marku Maki Radiću.

Podsjetimo da je Radić ubijen u ponedjeljak navečer u neposrednoj blizini zgrade MUP-a HNK. Nešto kasnije je uhapšen Josip Cvitanović Cviki koji je osumnjičen za njegovu likvidaciju.

Današnjoj komemoraciji su, između ostalih, prisustvovali HDZ-ov premijer HNK Nevenko Herceg, ministar unutrašnjih poslova Slađan Bevanda (HDZ), izaslanik HDZ-a u Domu naroda FBiH Damir Džeba i drugi.

Poziv na reakciju Evropske unije

Prisustvo predstavnika HDZ-a ovom događaju izazvalo je mnogo reakcija.

Među prvima se oglasio lider SDP-a Nermin Nikšić.

– Hoće li Evropska unija i institucije Bosne i Hercegovine prešutiti veličanje ratnih zločinaca od strane navodnih promicatelja evropskih vrijednosti iz HDZ? Učešće visokih dužnosnika HDZ-a Bosne i Hercegovine na komemoraciji osuđenom ratnom zločincu Marku Radiću smatram činom kojim je potpuno razotkrivena priroda politike i djelovanja ove stranke. Nakon osporavanja presuda Međunarodnog suda za ratne zločine, organiziranja javnih dočeka osuđenih ratnih zločinaca i obilježavanja dana utmeljenja paradržave Herceg-Bosne kao svojevrsnog praznika, ne mogu reći da smo posljednjim postupkom HDZ-a Bosne i Hercegovine posebno iznenađeni – napisao je Nikšić.

Dodao je da je „Marko Radić na prijevremenu, nezasluženu slobodu izašao zahvaljujući postupku HDZ-ovog ministra pravde BiH, Josipa Grubeše“.

Saopćenjem se oglasila i Stranka demokratske akcije.

– Učešće predstavnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ BiH) na komemoraciji ratnom zločincu Marku Radiću potvrđuje da je ova politička opcija ogrezla u slavljenju ratnih zločinaca. Pravosnažnim presudama je utvrđeno da je Radić, kao zapovjednik 1. bjelopoljske bojne 2. brigade HVO-a, u okviru šireg i rasprostranjenog napada na bošnjačko stanovništvo s ciljem progona, naredio zločine protivpravnog zatočenja, ubistava, fizičkog i psihičkog zlostavljanja, te silovanja koja je i lično vršio nad zatočenicama – navodi se u rakciji.

Nekažnjeno slavljenje ubica

Dodaje se da je u uređenim društvima nezamislivo da zvaničnici vlasti odaju poštovanje licima koja su pravosnažno osuđena za teške oblike ratnih zločina, uključujući silovanja maloljetnih ženskih osoba.

– U Bosni i Hercegovini je moguće da zvaničnici nekažnjeno slave ubice i silovatelje, jer se kriju iza mehanizama etničkog veta, pomoću kojih blokiraju usvajanje zakona o zabrani slavljenja ratnih zločinaca. S obzirom da bh. institucije ne mogu, zbog nametnutih okova, sankcionisati takve zvaničnike koji slave zločince, pozivamo one koji su zaduženi za to (OHR i PIC) da to urade. Podsjećamo i da ovakav potez HDZ-a dolazi samo nekoliko dana nakon što je njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas najavio da u EU nema mjesta za one koji slave ratne zločince, čime je otvoreno više pitanja. Najvažnije je da li će EU, kao i šire posmatrana međunarodna zajednica, poduzeti konkretne mjere prema političarima poput ovih koji su prisustvovali komemoraciji Marku Radiću, ili će prećutno tolerisati njihovo ponašanje i dopustiti da Bosna i Hercegovina bude talac njihovih politika mržnje – navodi se u sapoćenju SDA.

