Zeničanin našao 16.000 KM, vratio ih vlasniku i za nagradu dobio 20 maraka

Zeničanin Mirsad Šahinović (60) oduševio je sugrađane nakon što je pronašao kovertu s novcem, vratio je vlasniku i tako još jednom pokazao da u Bosni i Hercegovini, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, još ima dobrih i poštenih ljudi.

Živi od 50 KM



Sve se odigralo u ponedjeljak, u centru grada, ispred štanda na kojem prodaje knjige i tako zarađuje za život.

-Ugledao sam plavu kovertu na cesti. Prišao i uzeo je. Nakon izvjesnog vremena, vidim čovjeka kako nervozno hoda, traži nešto. Upitao sam ga šta traži, on mi reče novac. Nakon što sam utvrdio da je koverta zaista njegova, vratio sam mu novac. Bio mi je neizmjerno zahvalan – govori Šahinović, kojeg je vlasnik novca nagradio sa 20 KM.

Ističe da nijednog trenutka nije pomišljao zadržati novac, iako je koverta bila prepuna novca. I on ostao zatečen kada je čuo za šta je novac bio namijenjen.

-Ko zadrži novac pronađen na takav način, to je kratkotrajna sreća. Uživate možda mjesec dana, a onda proradi savjest. Tako da mi nije palo na pamet da to učinim. Posebno mi je bilo drago kada sam čuo od vlasnika da je u koverti bio novac za hadž na koji on ide sa suprugom, dakle više od 16.000 KM – priča on.

Šahinović je ratni vojni invalid, ranjen u ruku. Živi od svega 50 KM primanja, a godinama je na birou. Za život zarađuje prodajući knjige i ne žali se, prenosi Avaz.

Godinama na birou

-Koliko god da prodam, odnosno zaradim, dobro je. U ovoj državi ne smiješ ništa moliti, pa tako nisam ni ja. Naši političari mnogo su uradili za omladinu, dosta su ih zaposlili, ali u Evropskoj uniji. Na birou sam 20 godina, po struci sam metalostrugar, a došao sam do četvrte godine Pravnog fakulteta u Sarajevu – ističe on.

Dukat za dušu



Iako često ne proda nijednu knjigu, Šahinović često kupi dvije-tri kesice bombona djeci koja prolaze pored njegovog štanda.

-Svako se dijete obraduje, nagradi me osmijehom. To je dukat za moju dušu. Mene to ispunjava, ne skupocjeni automobili i vile, jer niko ništa neće ponijeti sa sobom – govori on.

Autor: Avaz