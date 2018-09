Žena, muž i ljubavnik ubili muškarca, tijelo sakrili u autombil

Bračni par Tanja (38) i Života Avramović (48) iz Svilajnca i Bogić Đoković (49) iz Viteževa kod Žabara u Srbiji uhapšeni su zbog sumnje da su 14. septembra ubili Živana Savića (75) iz Porodina kod Žabara.

Savić je kobnog dana, kako se pretpostavlja, došao kod Avramovića u kuću i posle kraće rasprave neko od njih mu je buteljkom vina smrskao glavu, pišu srbijanske Novosti.

– Prvi rezultati istrage ukazuju da je Tanja bila u ljubavnoj vezi sa Đokovićem, ali istovremeno i sa ubijenim Savićem – rekao je izvor blizak istrazi.

– Tog dana su očekivali da će uzeti neke pare od Živana, ali su počeli da se raspravljaju i na kraju su ga pretukli nasmrt. Odmah su pozvali Životu, koji je ubrzo stigao.

Potom su leš stavili u gepek Živanovog automobila i odvezli ga do neke vikendice u Kušiljevu nadomak Svilajnca. Policija je saopštila da su se njih troje potom odvezli do Porodina. Ušli su u Savićevu kuću i iz nje ukrali dva bicikla, koja je policija pronašla u domu Avramovića u Svilajncu. Nije poznato da li su osumnjičeni pronašli i uzeli novac iz kuće žrtve.

Kada je jedan od mještana osjetio da se smrad iz kola širi okolinom, pozvao je policiju. Žrtva je brzo identifikovana, a inspektori su munjevito stavili lisice na ruke osumnjičenima.

– Na saslušanju su međusobno prebacivali odgovornost s jednih na druge – nastavlja naš izvor iz MUP.

– Života je tvrdio kako je ubistvo počinio ljubavnik njegove žene, dok je Bogić izjavio da je buteljku potegla Tanja. Kada se završi istraga i stignu rezultati obdukcije znaće se šta se tačno dogodilo.

Sumnja se da je motiv zločina koristoljublje, jer je Savić bio švicarski penzioner. Njegova supruga Danica umrla je prije šest meseci, a kćerka Dragica, zet Slaviša i unuka Danijela još su u Švicarskoj.

– Sagradio je prelijepu kuću. Pogledajte samo koliko ima cveća u dvorištu, pa će vam biti jasno kakav je to bio domaćin. Sve je on to sam uređivao. Nije bilo boljeg čovjeka od njega. Bio je veoma vrijedan, familijaran, odličan komšija. Uvijek je bio nasmijan. Kad god bi čovek pogledao u njega, morao bi da se nasmije – priča Savićeva komšinica.

Njegov rođak dodaje da je svirao harmoniku i da je bio veliki veseljak.

– Imao je voćnjak i vinograd od koga je proizvodio vino za sebe i prijatelje. Uvijek je bio spreman da pomogne – rekao je jedan od Savićevih komšija.

Komšije supružnika Avramovića iz Svilajnca kažu da se sa njima niko nije družio. Policija je, navode, povremeno dolazila u njihovu kuću zbog sumnji da su učestvovali u krađama.

– Viđao sam često patrole, ali, jednog dana došlo je mnogo policajaca. Zadržali su se čitavog dana. Onda su priveli Avramoviće i Bogića, koji je stanovao kod njih. Sutradan je policija ponovo došla. Odmah sam znao da se dogodilo nešto strašno. Danas smo načuli da su ubili čovjeka – rekao je komšija osumnjičenog bračnog para.

Autor: Novosti.rs