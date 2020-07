Zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru pogodio Aljasku, strahuje se od cunamija

Nacionalni sistem za upozorenje na cunami izdao je upozorenje na mogućnost “razornih talasa”

Američka geološka agencija Ea je da je zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru jutros u 8.12 sati po srednjoevropskom vremenu pogodio sjevernu američku državu Aljaksu.

Epicentar je bio u Tihom okeanu, 100 kilometara od naseljene obale Aljakse, na dubini od oko 10 kilometara.

Stanovnici Aljaska su prijavili pomjeranje kreveta i zavjesa. Čule su se sirene, a Nacionalni sistem za upozorenje na cunami izdao je upozorenje na mogućnost “razornih talasa”.

Zemljotres se dogodio u regiji Vatrenog prstena, seizmički i vulkanski najjaktivnijem području na Zemlji.

#BREAKING NEWS: 7.4 magnitude earthquake recorded south of #Chignik, Alaska. Tsunami Warning for S. Alaska and the Alaska Peninsula from Kennedy Entrance to Unimak Pass – NTWC