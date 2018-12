Zbog ovoga ga zovu Čarobnjakom: Rajan Hal prvi put natjerao Pena na tapkanje

Najljepši potez UFC 232 eventa pripada BJJ majstoru Rajanu Halu (Ryan Hall), koji je samo potvrdio kako nadimak “The Wizard” (Čarobnjak) nosi s pravim razlogom.

Savladao je B. J. Pena (Penn), i to tako da je postao prvi čovjek koji ga je prisilio na tapkanje, odnosno nanio mu je prvi poraz prisiljavanjem na predaju u cijeloj dugoj trofejnoj karijeri.

To se dogodilo sredinom prve runde njihove borbe s uvodnog programa UFC 232 eventa. Bio je to okršaj u kojem se Hal jako dobro kretao te je pogađao vrlo dobre kikove, dok je Pen čekao svoju priliku. Podosta je samouvjeren bio Pen u svoj grapling te nije obraćao previše pažnje na ono što bi Hal mogao napraviti. I to ga je koštalo.

Kao što smo naveli, sredinom runde borba je odlučena i to tako da je Hal prvo pogodio “low kick”, a onda odmah nakon njega krenuo u svoju specijalku, “Imanari roll”, kojeg je usavršio i izvodi ga bolje od njegovog autora, legendarnog japanskog borca Masakazu Imanarija.

Hal je to izveo u detalj kako je trebalo te je odmah uhvatio Penovu nogu. Jedna kratka tranzicija i dolazi do bolnog “heel hooka”, koji odmah prisiljava Pena na tapkanje, a Halu donosi treću pobjedu u njegovom trećem UFC nastupu.

Autor: Fightsite.hr