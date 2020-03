Zbog epidemije građani oslobođeni plaćanja režija, poreza i rata kredita

Karantena je od ponedjeljka navečer proširena na cijelu zemlju i trebala bi trajati do početka travnja.

Italija će proširiti paket mjera kojima želi ublažiti posljedice epidemije korona virusa u gospodarstvu i društvu, najavljujući obustavu plaćanja režija, poreza i hipoteka. Vlada će odobriti mjere u vrijednosti oko 10 milijardi eura, kazao je ministar industrije Stefano Patuanelli u razgovoru za Radio Capital.

To bi značilo da će izdvojiti oko 2,5 milijardi eura više no što su do sada planirali. Prvi krug uključivat će po Patuanellijevim riječima obustavu plaćanja režija, poreza i hipoteka kako bi se ublažio pritisak na male tvrtke i kućanstva.

Ostale mjere bit će uvedene naknadno, dodao je. Zbog toga će talijanski proračunski manjak iskazan udjelom u bruto domaćem proizvodu (BDP) ove godine po njemu vjerojatno porasti nadomak tri posto. Ujedno je pozvao EU da nakon završetka krize promijeni svoje proračunske propise, upozoravajući da će mnogi građani osjetiti njezine ekonomske posljedice.



“Tražit ćemo da se propisi promijene, to je uvjet, jer će ljudi u protivnom umrijeti”, naglasio je talijanski ministar, dodajući da “pitanje ne glasi hoće li propisi biti promijenjeni, već kako”. Prošlog tjedna talijanski ministar gospodarstva Roberto Gualtieri obavijestio je Europsku komisiju da Rim planira podići zacrtani proračunski manjak s 2,2 na 2,5 posto.



Izvor iz vlade kazao je u ponedjeljak da u ministarstvu financija razmatraju i o razini od 2,8 posto. Vlada bi trebala usvojiti prijedlog na sjednici u srijedu. Karantena je od ponedjeljka navečer proširena na cijelu zemlju i trebala bi trajati do početka travnja. Mjere su usvojene nakon što su zadnji podaci pokazali da broj zaraženih korona virusom nastavlja rasti.

U ponedjeljak je zabilježeno 9.172 slučaja zaraženih i 463 smrti, što je Italiju dovelo na drugo mjesto u svijetu, odmah nakon Kine.

Autor: N1