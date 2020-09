Zatvorio balkon da susjedi ne čuju kako ubija staricu. Otišao u policiju i rekao da su ga oteli

Dječak (15) starici je skakao po glavi. Smrskao joj je kosti lica. Zatvorio je prozor balkona kako susjedi ne bi čuli njene jecaje. Razbacao je sve stvari u stanu, a odjeća i obuća bili su mu krvavi

Bila je nedjelja. Nešto prije 18 sati policijski telefoni su zvonili i zaprimane su dojave o vici i galami u stanu starice na trećem katu zgrade u Sukošanskoj 11 u Splitu.

Ubojica, s nepunih 16 godina, onako krvav, u bijeloj majici, doslovce se ušetao u prostorije splitske policije. Prvotno je začuđenim policajcima nesuvislo govorio da su ga neki nepoznati ljudi oteli, pa su ga potom izmlatili te da im se oteo i pobjegao tražeći spas u policiji.

Službujući policajci samo su se pogledavali i nije trebalo dugo da zaključe da ispred sebe okrutnog ubojicu.

Nesretna starica Helena Martinić (89) nije imala sreće. Otvorila je vrata pomahnitalom mladiću s bijelom platnenom medicinskom maskom na licu. Odmah je nasrnuo na nju. Udarao ju je čim je stigao. Srušivši je na pod u kuhinji udarao ju je mahom nogama u predjelu glave i lica. Krvi je bilo posvuda. Nesretna starica se otimala, izmicala nasilniku, međutim, nije uspjela. Skončala je u lođi svojeg stana. O tragovima borbe starice i ubojice, kako doznajemo od susjeda, osim nereda svjedoče i tragovi krvi po stanu.

Pomahnitali mladić u stanu strave iza sebe je ostavio krv, smrt, prevrnute stolice i fotelje, razbijene dijelove namještaja i inventara, pravi dar-mar. Onako sav krvav, odšetao se s mjesta zločina i ušetao u policiju gdje je u konačnici ubrzo i priznao zločin izjavivši da je “zatukao neku baku”. Za to vrijeme istražitelji i liječnici su već bili u stanu starice Helene. Pronašli su je na leđima u lokvi krvi. Ubojica je bježeći iz stana ulazna vrata ostavio otvorena. Liječnici su samo mogli konstatirati smrt. Naloženom obdukcijom utvrđeno je da su višestruki prijelomi kostiju lica i cerebralna trauma bili kobni za nesretnu staricu prenosi 24Sata.

Maloljetnik je prije prvotnog ispitivanja o zločinu u prisutnosti majke i splitskog odvjetnika Borisa Majića bio na Klinici za dječje bolesti splitskog KBC-a gdje su mu uzeti uzorci za toksikološka vještačenja koja će potvrditi da li je ubojica u vrijeme ubojstva bio pod utjecajem opojnih droga ili lijekova. Čak ga je, kako doznajemo, pregledao i psihijatar koji je konstatirao da ne postoje razlozi da bi ga se zadržalo na psihijatriji što bi mogao biti ključan moment o njegovom psihičkom stanju ubrzo nakon ubojstva. Ta bi činjenica mogla biti važna vještacima jer će se nad njim gotovo sigurno za potrebe kaznenog postupka provoditi psihijatrijska vještačenja u pogledu ubrojivosti i sl. budući da je ubio staricu koju niti ne poznaje, a koristoljublje kao motiv je isključen.

Šutio pred sucem i tužiteljima

Istražitelji su na odjeći maloljetnog ubojice pronašli krv ubijene starice što je uz njegovo priznanje krunski dokaz da je zapravo on i ubojica. Sumnjiči ga se kazneno djelo teškog ubojstva osobe posebno ranjive zbog njene dobi pa mu prijeti kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Sudac istrage je maloljetnom ubojici nakon saslušanja odredio istražni zatvor.

Neki likovi su me napali, trčali su za mnom, pobjegao sam u portun i lupao na vrata tražeći pomoć. Dalje mi je sve mutno, ne sjećam se više ničega… – kratko je kazao 15-godišnjak pred okupljenima u sudnici istražnog suca Županijskog suda u Splitu. Nije želio odgovarati na pitanja suca niti tužitelja, to je otprilike bilo sve što je kazao o stravičnom zločinu za kojeg se sumnjiči. Napadač je odmah stao udarati, a kada je nesretna starica pokušala dozvati u pomoć, izudarao je nogama po glavi doslovno je zatukavši na smrt. Preliminarnim obdukcijskim nalazom konstatirani su smrtonosni udarci “tupo-tvrdim predmetom”, no istražitelji u stanu nisu pronašli bilo kakav predmet koji bi odgovarao ozljedama niti koji je imao tragove krvi. Pronašli su međutim omotnicu s novcima gdje je sin Helene M. ostavljao svoju plaću za troškove, a koji na nesreću nije bio tog popodneva kući – odrađivao je smjenu kao zaštitar. Maloljetnik od nepunih 16 godina se nakon zločina odšetao do sjedišta splitske PU, udaljene stotinjak metara.

‘Što će ona meni skričat!’

U međuvremenu su u Operativno-komunikacijskom centru policije počeli zaprimati dojave o tragediji u Sukoišanskoj pa je mladić, krvavih ruku te bijele majice, odmah uhićen.

Čak i iskusni istražitelji zaprepašteni viđenim u stanu, ali i nesuvislim ponašanjem, maloljetnika su odveli liječniku, gdje je u razgovoru izjavio “šta će ona meni skričat!”. No, de facto priznanje zločina nije ponovio u zgradi splitskog suda 24 sata kasnije. Dapače, sudski vještak psihijatar koji je bio prisutan ispitivanju (kao i otac maloljetnika, također u nevjerici, šokiran, gotovo prestrašen kako situacijom tako nevjerojatnim zločinom za koji se sumnjiči njegov najmlađi sin) zaključio je, uz ogradu da je ipak potrebna dugotrajnija analiza zdravstvenog stanja mlađeg maloljetnika, kako je “vremenski i prostorno orijentiran te sposoban pratiti tijek pripremnog postupka”. Ne prelazi prosječnu inteligenciju za svoju dob, također je konstatirano, a šesti razred osnovne škole je ponavljao. Osumnjičeni je ostavio dojam razumijevanja situacije (po službenoj dužnosti ga brani odvjetnik Boris Majić) u kojoj se našao, a u jednom trenutku je priznao da inače konzumira opojne droge, odnosno da već nekoliko dana nije bio pod opijatima… Što je pak radio na Skalicama, imajući u vidu da stanuje gotovo na drugom kraju grada te da je u nedjelju navečer nakon dugo vremena za navijače otvoren Poljud, ostaje pretpostaviti. U ovoj fazi pripremnog postupka maloljetnik je lišen slobode po dvije zakonske osnove, zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i “posebno teških okolnosti djela”. Za sada je u istražnom zatvoru na Bilicama te se čeka odluka zamjenice Županijskog državnog odvjetnika za provođenje kombiniranog psihijatrijsko-psihološkog vještačenja (koje će se najvjerojatnije obavljati na Vrapču), ali i možda ključne nalaze, toksikološkog vještačenja. Nije naime utvrđena alkoholiziranost, no jeli u trenutku počinjenja zločina bio pod utjecajem neke droge tek se treba utvrditi.

Autor: crna-hronika.info