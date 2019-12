Zastupnički dom izglasao opoziv Trumpa

Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država izglasao je postupak za opoziv predsjednika Donalda Trumpa, kojeg se tereti za zloupotrebu dužnosti i ometanje kongresne istrage.

Al Jazeerin reporter Ivica Puljić javlja da je “glasanje počelo oko dva sata ujutro po europskom vremenu nakon cjelodnevne debate u kojoj su zakonodavci apsolutno bili stranački podijeljeni što se prenijelo i na glasanje”.



Puljić izvještava da su se prvo glasovi davali po optužnici za zloupotrebu vlasti, a bilo je potrebno najmanje 216 glasova da predsjednik Trump bude opozvan.



Za opoziv predsjednika Trumpa izjasnilo se 230 zakonodavaca, protiv je bilo 197. Dvojica demokratskih kongresmena bili su protiv opoziva, a jedini neovisni kongresmen se priklonio demokratama.



Nijedan republikanac nije dao svoj glas za opoziv.



Treći predsjednik suočen s opozivom



“Tako je 45-ti po redu američki predsjednik Donald Trump postao tek treći državni čelnik u američkoj povijesti koji je bio opozvan već nakon glasanja o prvoj optužnici”, javio je Puljić.



Druga optužnica za predsjednika Trumpa se odnosila na njegovo ometanje rada Kongresa tokom istrage o njegovom telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim.



Tu je 229 demokrata glasalo za opoziv, svi se republikanci dali glas protiv opoziva, a njima se priključilo i troje demokrata. “Jedini neovisni kongresmen je opet glasao u suglasju s demokratskim zakonodavcima, dok je jedan demokratski zakonodavac bio suzdržan”, javlja Puljić.



To znači da su protiv Donalda Trumpa podignute dvije optužnice, jedna za zloupotrebu vlasti i druga za ometanje rada Kongresa.



Zloupotrijebio dužnost



Demokrate optužuju Trumpa da je zloupotrijebio dužnost zatraživši od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da pokrene istragu protiv Joea Bidena, bivšeg američkog potpredsjednika i vodećeg kandidata za nominaciju Demokratske stranke za predsjedničke izbore u SAD-u 2020.



Tu uslugu Trump je, prema optužbama, uvjetovao deblokadom vojne pomoći Ukrajini.



Naredni korak bit će suđenje u Senatu koje će održati početkom iduće godine. Na tom suđenju će se odrediti hoće li on biti uklonjen iz ureda ili ne? Stotinu senatora i senatorica će činiti porotu na tom suđenju koje će voditi predsjednik Vrhovnog suda John Roberts.



“Da bi predsjednik Trump bio uklonjen iz ureda potrebno je da najmanje 67 zakonodavaca glasa za takvu odluku, jer je potrebno imati dvotrećinsku većinu u što je teško povjerovati s obzirom da republikanski imaju veliku prednost u Senatu. Bilo bi, naime, potrebno da 20 republikanskih senatora glasa za uklanjanje predsjednika Trumpa s dužnosti što se zasigurno neće dogoditi”, javlja Puljić.



Trump je u međuvremenu na Twitteru pozvao svoje pristalice da se mole za njega.



‘Možete li vjerovati da će me opozvati?’



Trump je postavio je na Twitteru 45 postova prije podneva u danu kada u Zastupničkom domu američkog Kongresa treba da bude održano glasanje o njegovom opozivu.



Iako je Bijela kuća insistirala na tome da će predsjednik biti previše zauzet da bi se fokusirao na dešavanja u Kongresu, Trump je proveo čitavo prijepodne tako što je ogorčenost i prkos izražavao putem tvitova i retvitova, prenosi Tanjug agenciju AP.



“Možete li vjerovati da će me danas opozvati radikalna ljevica, demokrate koje ne rade ništa, a ja nisam učinio ništa pogrešno! Strašno. Čitajte transkripte. To se ne bi nikad više smjelo dogoditi nekom drugom predsjedniku. Molite se!”, napisao je.



Kako su članovi Zastupničkog doma ulazili dublje u raspravu o opozivu, pojačavao se i intenzitet Trumpove reakcije, pa je sve počeo da kuca velikim slovima.



Glasnogovornica Bijele kuće Stephanie Grisham kazala je da je Trump frustriran zbog procesa opoziva.



“On je frustriran, kako pokazuje jučerašnje pismo”, rekla je, govoreći o pismu na šest stranica koje je Trump poslao predsjednici Zastupničkog doma Nancy Pelosi, u kojem je svoje protivnike optužio da vode otvoreni rat protiv njega i da žele srušiti demokratiju.



Naglasila je da on nije učinio ništa pogrešno i da je fokusiran na svoju predsjedničku dužnost.



Bijela kuća vjeruje u drugačiju odluku Senata



Bijela kuća je nakon glasanja poručila kako je uvjerena da će Senat osloboditi Trumpa.



“U Zastupničkom domu se odigrala jedna od najsramotnijih epizoda u historiji naše nacije”, navedeno je u izjavi glasnogovornice Bijele kuće Stephanie Grisham, koja je prozvala demokrate da su izglasali opoziv bez ijednog republikanskog glasa i bez dokaza.



Prethono je, u sklopu rasprave nakon koje je uslijedilo glasanje, predsjednica doma Nancy Pelosi nazvala Trumpa “prijetnjom američkoj demokratiji”.



“Ovdje smo da branimo demokratiju za narod”, rekla je Pelosi.



Nakon glasanja je ipak potvrdila da će Senatu proslijediti optužnicu tek kad vidi pravila suđenja koje će Senat usvojiti, javljaju Al Jazeerini reporteri. Kad su je pitali znači li to da postoji mogućnost da se optužnica i ne proslijedi Senatu – nije negirala.

Autor: Al Jazeera