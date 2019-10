Zaoštrava se borba za nasljednika Angele Merkel

Nakon loših izbornih rezultata na istoku zemlje, među njemačkim Demohrišćanima (CDU) traje oštra rasprava. Mnogi kritikuju Angelu Merkel, krive je za neuspjeh i optužuju je da je stranku gurnula suviše ulijevo.

Nemačke Demohrišćane u Hrišćansko-demokratskoj uniji (CDU) trenutno vode dve žene: kancelarka Angela Merkel i šefica stranke Anegret Kramp-Karenbauer. Ali iza kulisa sve se trese. I ne samo iza kulisa. Čitav odred muškaraca naoružao se za borbu za kancelarsko mesto. Oni pucaju veoma precizno puca. I to pre svega protiv kancelarke.



Demohrišćani Angele Merkel su na izborima u istočnoj nemačkoj pokrajini Tiringiji u nedelju pali na treće mesto, dok su Levica i desničarsko-populistička stranka Alternativa za Nemačku (AfD) trijumfovale i uspele da pridobiju veći broj glasača od CDU.



Nakon takvog rezultata, Anegret Kramp-Karenbauer nije bila srećna. Izjavila je da je to bio „gorak dan za CDU“. Istovremeno, rekla je i da je svesna da bi taj dan mogao da ima gorke posledice za nju kao lidera stranke i moguću naslednicu Angele Merkel na mestu kancelarke. Neuspeh na izborima prodrmao je ionako klimavu fotelju u kojoj Kramp-Karenbauerova sedi.



Otkako je Angela Merkel najavila da će odustati od predsedavanja partiji i da se neće kandidovati na sledećim saveznim parlamentarnim izborima 2021. godine, borba za njenog naslednika se rasplamsala.



Iako je Anegret Kramp-Karenbauer – koju je Angela Merkel podržavala – u tesnoj trci preuzela prošle godine rukovođenje strankom, ona nikako nije neko ko se ne može baš lako skinuti sa pozicije. Njeni konkurenti, mnogi od kritičara njene pokroviteljke Merkelove, nestrpljivi su i spremno čekaju.



Korak udesno, molim



Nije zanemarljiv ni broj onih koji u CDU kritikuju to što je Angela Merkel u poslednjih 14 godina stranku odvukla ulevo. Oni smatraju da je jasan konzervativni profil stranke najbolji recept za uspeh protiv desničarskih populista iz AfD koji su u naletu. Alternativa za Nemačku završila je na drugom mestu po broju glasova ne samo na nedavnim izborima u Tiringiji, već i na ovogodišnjim izborima izborima u još dve pokrajine na istoku Nemačke. Zato za mnoge „večni protivnik“ Merkelove, Fridrih Merc, predstavlja „svetionik i nadu“ da će se stvari popraviti.



Iako je Merc izgubio u trci za mesto predsednika CDU protiv Kramp-Karenbauerove i trenutno ne obavlja nikakvu političku funkciju, on vrlo aktivno učestvuje u unutrašnjo-političkoj raspravi u partiji. Nakon izbora u Tiringiji, u intervjuu za nemački javni serrvis ZDF, saveznu vladu opisao je kao „ekstremno lošu“. Za loše rezultate njegove stranke okrivljuje Angelu Merkel. Optužuje je za „nedostatak vođstva“ i otvoreno izjavljuje da ne može da zamisli da će takva vrsta vlasti da opstane još dve godine, odnosno do kraja mandata.



S druge strane, Anegret Kramp-Karenbauer ne napada Fridriha Merca direktno, ali priznaje da bi na konferenciji stranke u novembru karte mogle ponovo da se promešaju.



Anegret Kramp-Karenbauer se ne predaje



Onaj ko bi, čini se, voleo da vidi Merca na čelu CDU je Tilman Kuban, predsednik mladih stranke. Njegova „Mlada unija“ (Junge Union – JU) zahteva da se kandidat za kancelara odredi na direktnim izborima članstva CDU. Mladi naglašavaju da na taj način žele da „povežu članove stranke“, ali mnogi taj potez vide kao korak protiv Kramp-Karenbauerove, koja, ukoliko predlog prođe, neće kao lider stranke automatski biti i kandidatkinja za mesto kancelarke.



Kuban je bio taj koji je, neposredno nakon izbora u Tiringiji, u Izvršnom odboru CDU na saveznom nivou postavio „pitanje upravljanja“ – kako je to Anegret Kramp-Karenbauer opisala u izjavi za novinare. Njen komentar je bio sledeći: „Onaj ko misli da bi o tom pitanju trebalo odlučiti ove jeseni, imaće priliku na godišnjoj konferenciji stranke“.



Ipak, čak i ako se i u tom trenutku njena fotelja još jače uzdrmala, čini se da Anegret Kramp-Karenbauer ne razmišlja o odustajanju ni nakon najnovijeg izbornog sloma.

Autor: Deutsche Welle