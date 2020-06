Zamrznuti konflikt nije rješenje za Kosovo, ali plašim se da rješenja nema

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zamrznuti konflikt nije dobro rješenje za Kosovo, ali se plaši da rješenja nema.

Vučić kaže da prema Ustavu Srbije o pitanju Kosova mora biti organizovan referendum, jer, kako je obrazložio, riječ je o promjeni ustavno-pravnog statusa Srbije.

“Da li na referendumu, ko i šta zastupa, može da prođe neko komprominso rješenje, ja u to ne vjerujem. Da li sam zbog toga sretan – možda mi to olakašava poziciju. Ali da sam najsretniji – nisam, jer do te situacije neće doći”, kazao je Vučić.

Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Vučić je naglasio da će “situacija biti teška”, ali da ljudi “ne treba brinu jer će se boriti kao lavovi”.On je najavio da će specijalni izaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine Miroslav Lajčak u Srbiju doći sa tehničkim, metodološkim i formalnim stvarima, ali da i dalje ne vidi šta je prijedlog i o čemu će se suštinski razgovarati.

Vučić je istakao da Srbija ne vraća do 1.000 vojnika i policajaca na Kosovo, kako to uslovno omogućava Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244, jer tamo piše da je to moguće uraditi samo uz saglasnost Kfora.

Vučić se osvrnuo na historiju Njemačke i rekao da je gubila neke teritorije na kojima danas više ne žive Nemci, ali da su zbog “odgovornog ponašanja” postali “najsnažniji narod Evrope”. Naglasio je da je ponosan što je “jedini predsjednik Srbije” koji nikoga nije isporučio Međunarodnom sudu pravde.

Govoreći o navodima da je “sa Zapada i Istoka” dobijao zahtjeve da formira tehničku vladu sa opozicijom, Vučić je rekao da to stav dijela “dubokih država” i dodao da je ponosan što se danas Vlada Srbija ne sastavlja u ambasadama, kako je po njegovoj ocjeni to bilo 2008. godine.

Istakao je da neće da učestvuje u predaji vlasti opoziciji bez izbora ili “zato što to strani faktori misle”.

