Zamjenik šefa češke diplomatije: “Distancirati se od Mađarske zbog Orbanovih izjava o BiH”

Zamjenik ministra vanjskih poslova u novoj vladi Češke jasno se ogradio od njihovog V4 partnera, Mađarske, radi Orbanovih stavova prema BiH.



"When we see what is happening in Bosnia now with great support of Viktor Orbán… I have a big problem with that for myself."



🇧🇦🇨🇿 https://t.co/LFrZDxoM4A