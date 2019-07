Zakuhalo se na Jahorini: predsjednik Albanije pozvao bih da prizna Kosovo, Brnabićka mu odmah odgovorila

Ilir Meta, predsjednik Albanije, izrazio je žaljenje što Kosovo ne učestvuje na Samitu, te pozvao BiH da prizna Kosovo, na šta mu je odgovorila Ana Brnabić, premijerka Srbije, te podsjetila je da Proces saradnje ne prepoznaje Republiku Kosovo, kao ni domaćin Samita.

-Pored mene, kao i pored domaćina, postoji za ovim stolom još nekoliko zemalja koje ne priznaju Kosovo, zato predlažem da iz poštovanja jedni prema drugima ne krositimo ovo. I meni je žao što predstavnici privremenih institucija u Prištini nisu ovdje. To ne predstavlja ništa drugo, nego kako Priština gleda na ovu saradnju. Ovo nama daje do znanja koliko je Prištiin istalo do saradnje – kaže Brnabić, koja tvrdi da region neće biti stabilan dok svi mi ne budemo članice EU, prenosi Slobodna Bosna.