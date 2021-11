ZAKON O POREZU JE POGUBAN: Oporezuje sve, stipendiranje, volontiranje, pa čak i smrt

Irfan Čengić, zastupnik SDP-a u Parlamentu Federacije BiH, govorio je o novim zakonima o porezu na dohodak i doprinosima koje predlaže Vlada FBiH, kazavši da ovo nije nova ideja.

Čengić podsjeća da već dvije godine upozoravaju da Vlada priprema ova dva zakona.

“Parlament FBiH je već usvojio zaključak da ova dva zakona ne mogu doći na dnevni red bez zakona o minimalnoj plati. Takav je zahtjev SDP zajedno sa drugim strankama dostavio prijedlog sindikata u parlamentarnu proceduru, ali jučer nam je stiglo negativno mišljenje od Vlade FBiH. Pored toga što nisu podržali zakon o minimalnoj plati, u ove zakone o porezu i doprinosima opozicija nije uključena, skoro svi amandmani su odbijeni, a ni stručna javnost nije previše uključena. Pored problema sa opozicijom, očito je da imaju problem i unutar koalicije”, kazao je.

“Bez povećanja minimalne plate”

Smatra da ovi zakoni neće omogućiti povećanje najniže plate.

“Za sva primanja do nekih 700 maraka bili bi veći bruto troškovi za poslodavca. Sumnjam da bi poslodavci koji već isplaćuju te niske plate povećali plate i još plaćali veće troškove na te plate. Ključno je što će se oporezivati topli obrok i karta za prevoz, tako da poreska osnovica neće biti 400 KM nego plus 200 KM, tako da će biti veći trošak za ova primanja do 700 KM”, pojasnio je.

Ističe da je čitav zakon o porezu na dohodak loš.

“Čak i smrt oporezuje. Imate destimulirajuće mjere, djeci stipendiju preko 300 KM oporezuje, volontiranje djeci preko 100 KM oporezuje. Ako vam neki poslodavac želi pomoći kada imati smrtni slučaj u porodici u visini preko tri prosječne plate, i to mu se oporezuje. Pomoć penzionerima veća od 85 KM mjesečno se oporezuje. Zakon bez zakona o minimalnoj plati je poguban za ekonomiju”, kazao je.

“Ispašta puno kategorija”

Istakao je da će biti puno kategorija koje će ispaštati.

“Ako govorimo o malim primanjima, poslodavci će imati veće troškove. Veliki trošak bi podnijeli freelanceri, ljudi koji imaju ugovor o djelu. Ono što uporno griješe u Vladi, ugovor o djelu nije radni odnos, nego usluga”, kazao je.

Čengić kaže da mu nije jasno zašto se vlada toliko trudi da poveća porez.

“Vlada se toliko grčevito bori da oporezuje ljude porezom na dohodak, a taj prihod uopšte ne ide u federalni budžet, nego ide općinama, gradovima i kantonima”, istakao je, piše N1.

Autor: Slobodna-bosna.ba