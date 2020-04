Zabrana kretanja za 1. maj i u RS-u, ograničenja i tokom vikenda

Za prvomajske praznike u Republici Srpskoj (RS) bit će na snazi zabrana kretanja u dužem vremenskom intervalu, odlučio je entitetski Štab za vanredne situacije formiran nakon pojave virusa korona.

Pojašnjeno je da će zabrana kretanja biti na snazi od petka, 1.maja, u 12.00 sati, do subote, 2.maja, u 05.00 sati.



Zabrana će trajati i od subote, 2.maja, u 12.00 sati, do nedjelje, 3.maja, u 05.00 sati.



Od nedjelje, 3.maja, u 12.00 sati, do ponedjeljka, 4.maja, do 05.00 sati, također će biti na snazi zabrana kretanja, potvrdio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Boris Pašalić na konferenciji za novinare nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.



Neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada u RS su 1. i 2.maj, potvrđeno je danas iz entitetskog Ministarstva uprave i lokalne samouprave.



U RS povećan je broj zaraženih koronavirusom, koji je potvrđen kod 767 osoba. Oporavila se 381, a preminulo je 30 osoba.

