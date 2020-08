Za vikend bez padavina, na jugu temperature do 35 stepeni

U Bosni danas malo do umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima više oblačnosti u istočnim područjima i dijelu centralne Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32, na jugu zemlje od 33 do 35 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Više oblačnosti u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Vrućina i manjak svježine u noćnim satima, uvjetuju lošiju opću sliku u cijeloj zemlji. Nešto ugodnije biće u Bosni, gdje bi izraženija naoblaka tokom prijepodneva mogla malo ublažiti negativne efekte visokih temperatura. U Hercegovini je i dalje neophodno maksimalno reducirati kretanje u najtoplijem dijelu dana. Preporučljivo je izbjegavati duži boravak na suncu, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja.

U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne, lokalni pljuskovi su mogući u sjevernim područjima. Jače naoblačenje u noći na utorak uvjetovat će padavine. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna većinom između 28 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.

