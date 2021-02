Za Milorada Dodika migranti u Bosni i Hercegovini su “ološ”

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik danas je govoreći o migrantskoj krizi u državi kazao kako Evropska unija sebi uzima obrazovane migrante, a “nama ostavlja ološ”. Na pitanje reporterke N1 da li je migrante nazvao “ološ”, Dodik je još jednom ponovio svoju izjavu.

Dodik se u četvrtak u Srebrenici sastao sa načelnikom Mladenom Grujičićem. Nakon razgovora predsjednik SNSD-a govorio je na pres-konferenciji, gdje se dotakao, između ostalog, i migrantske krize u državi.

Ponovio je kako Republika Srpska neće dopustiti otvaranje migrantskih kampova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

“Imamo jasne politike, i oko migranata. Kad smo tražili da se kaže da ne može nijedan migranat ući u Bosnu i Hercegovinu, a onaj koji uđe da će istog trenutka biti deportovan, i kada smo to predlagali oni su glumili neke humanitarce. Eto vam, sad se bavite tim pitanjem humanitarnog karaktera. Mi u RS-u nećemo praviti kampove za migrante. Sutra dolazi komesar za unutrašnju politiku EU i vjerovatno će jedna od tema biti priča koju su Bošnjaci nametnuli, da se na svim prostorima otvore kampovi za migrante. Ja vam kaže javno ovdje, i sutra ću to reći – to neće biti u Republici Srpskoj. Zašto ste vi pristali? Vi ste kao humaniji, a mi nismo humani? Kako ćete odgovoriti zemljama EU koje neće da prihvate migrante? Šta je s njima, jesu li one demokratske? Jesu li one humane?”, pitao je Dodik.

Zaključio je kako je Evropa “produkovala migrante”, te je poručio da ih onda “vuče sebi”.

“Nemojte vi nama ovdje predlagati da mi parkiramo izbjeglice kao resurs za vas koji ćete sutra uzeti najbolje među njima, a nama ostaviti ološ”, kazao je on.

Na pitanje reproterke N1 da li je Dodik migrantre nazvao “ološom”, on je potvrdio: “Da, tako je”.

Predsjedavajući državnog Predsjedništva je još jednom iznio tezu kako Evropska unija “kroz odabir” pokušava na Zapad uzeti one obrazovane, a u BiH ostaviti one koje se, kako je kazao Dodik, ne mogu “kultivisati” i koji ugrožavaju naše ljude.

“Čim napadaju naše stanovništvo za mene su ološ”, ponovio je Dodik.

Autor: N1