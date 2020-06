Za cijelo područje BiH upaljen žuti meteoalarm

Za cijelo područje Bosne i Hercegovine za danas je upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine. U većem dijelu naše zemlje očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prije podne padavine u Hercegovini, Krajini i na zapadu Bosne, a poslije podne i tokom noći u većini područja. Vjetar u Bosni slab promjenjivog smjera, a u Hercegovini umjeren jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na sjeveru do 22, a dnevna od 19 do 25 °C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 22 °C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.



Žuti meteoalarm



Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela, prenosi N1.