YouTuber nudi 50 milijuna dolara Conoru McGregoru da se potuku: 100% bih pobijedio

Youtuber Jake Paul, čiji kanal prati preko 20 milijuna ljudi, izazvao je UFC prvaka Conora McGregora i ponudio mu 50 milijuna dolara da se potuče s njim.

“Moj ti je tim poslao ponudu od 50 milijuna dolara. Najveća ponuda koju ćeš ikad dobiti, ali bojiš me se, Conore”, poručio mu je tom prilikom između ostaloga.

Iako ga McGregor ignorira, Paul ga nastavlja izazivati. Obratio mu se i na Instagramu, ali mu je ovaj uvalio seen.

U nedavnom je intervjuu rekao da bi McGregora mogao pobijediti “100 posto”.

“On nije boksač. MMA borci u teretani rade različite vježbe. Ja u teretani svaki dan boksam”, objasnio je.

“Da je riječ o MMA borbi, ubio bi me za minutu, ali ako me s njim stavite u boksački ring, to će biti dobra borba. Mislim da bih ja pobijedio. On je visok 175 centimetara, ja sam visok 188 centimetara. On teži 77 kilograma, ja 95. Tu imam prednost koju mnogi ne uzimaju u obzir”, kaže Paul.

“Na kraju dana, to je zabava, zar ne? Boks je biznis zamaskiran u sport, to je ono što mnogi ne razumiju. Svi se fokusiraju na sportski aspekt, ali to je biznis. Taj bi meč mogao zaraditi tri milijuna pregleda, a naplaćivalo bi se 75 dolara po pregledu”, zaključio je.

