Wigemark: Razmotriti uvođenje vanrednih izbora

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark, koji uskoro odlazi sa ove dužnosti, predložio je u intervjuu za današnji “Dnevni avaz” razmatranje opcije vanrednih izbora ukoliko ne dođe do rješenja problema implementacije izbornih rezultata.

Wigemark smatra da je važno pronaći način da se provede sporazum lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a do 5. septembra.



– Da se razgovara o detaljima i to nije nemoguće uz dobru volju. Ali, ako će neko stalno osporavati, propitivati jesu li to dobre ili loše namjere… Pustiti možda Predsjedništvo BiH da odigra svoju ulogu, a to podrazumijeva imenovanje, već je završen proces provjere kandidata – rekao je.



Po njegovim riječima, naredni korak je da postignu saglasnot i upute ime mandatara Parlamentarnoj skupštini BiH i dalje ostaje rasprava u Parlamentu, pa možda unutar Parlamenta raspravljati i postoji mogućnost da se traži ponavljanje procesa.



– Vi ovdje nemate priliku vanrednih izbora, ja pretpostavljam da u većini zemalja, ako se ne postignu sporazumi, to urade. I, evo, ako ja mogu dati preporuku, to bi bilo to. Iscrpili ste mandat ranijeg saziva, ne provode se izborni rezultati, zemlja je u zastoju. Čak i na Kosovu imate nove izbore. Ako može Kosovo, mislim da može i BiH – rekao je, između ostalog, Wigemark za “Avaz”.

Autor: Fena