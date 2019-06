Vulkan eruptirao nakon gotovo vijek mirovanja

Visok oblak pepela i dima u obliku gljive nedavno je izbačen iz vulkana Raikoke na Kurilskim ostrvima u Tihom okeanu, ostrvima smještenim između ruskog poluostrva Kamčatke i japanskog ostrva Hokaido. Erupciju je iskoristio astronaut na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) te je snimio spektakularnu erupciju odozgo, javlja Live Science.

Prva zabilježena aktivnost ovog vulkana dogodila se 1778., a nakon toga se ponovno aktivirao krajem juna 1924.

Tokom ove erupcije se na nadmorskoj visini od oko 13 km oblikovao dug stub vulkanskog oblaka. Budući da je astronautova fotografija snimljena pod uglom, a ne neposredno iznad vulkana, na snimku je vidljiva visina, obim i struktura pepela.

Nevjerovatna slika prikazuje oblak dima u čijem su podnožju bijeli oblaci. Na dnu je vrlo vjerovatno vidljiva kondenzovana vodena para u obliku spomenutih oblaka, ili je pak riječ o uzdizanju prašine koja je posljedica interakcije između magme i morske vode jer je ostrvo malo i magma vjerovatno ulazi u vodu, prema mišljenu Simona Carna, vulkanologa na Tehničkom Univerzitetu u Mičigenu.

A thick plume of volcanic ash rises above the dense cloud cover in this close-up #Himawari8 view of the #Raikoke volcano's eruption. This was the volcano's first eruption since 1924. More imagery: https://t.co/wIF4txQIDW pic.twitter.com/vZExba5QDZ