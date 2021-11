Vulin o Srbiji i RS: Što među Srbima mora da bude granica

Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, kazao je na današnjem otvaranju mosta “Bratoljub” koji spaja Bratunac i Ljuboviju da je ovaj most nada.

“Dok Srbiju vodi predsjednik Aleksandar Vučić, Republika Srpska će biti čuvana, branjena, pomagana. Gde god treba i kad god treba. I nije to samo bratska ljubav, već to se na ovakvim primerima pokazuje, da je to život. Svaka potreba Republike Srpske je potreba Republike Srbije”, kazao je.

Smatra da je ovo prilika da se pokaže da između braće ne može biti granica.

“Kad god pričamo o Evropi, kažu Evropa bez granica. Što onda među Srbima mora da bude granica”, istakao je Vulin.

