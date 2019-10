Vučjak danas ostaje bez pomoći grada Bihaća

Kako je ranije najavio gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, Grad Bihać od danas prestaje pružati pomoć migrantskom centru Vučjak.

Zakazan je i sastanak Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona (USK), koja će pokušati naći rješenje za funkcionisanje ovog prihvatilišta za migrante.



Operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom, lokalne vlasti, građani Bihaća i cijelog Unsko-sanskog kantona već dvije godine upozoravaju na eskalaciju migrantske krize u ovom kantonu, no za ovaj problem nijedan nivo vlasti nije imao sluha.



Migrantskom centru Vučjak biće uskraćena voda, a obustava pomoći odnosi se i na odvoz smeća. Dnevni obroci će se i dalje distribuirati, potvrdili su iz Crvenog križa. U Vučjaku trenutno boravi oko 600 migranata, iako ih je samo prije nekoliko dana ovdje bilo oko dvije hiljade. Niko sa sigurnošću ne zna gdje su otišli.



Za privremeni migrantski centar Vučjak Grad Bihać do sada je izdvojio više od 100.000 maraka. U Bihaću se trenutno nalazi više od šest hiljada migranata, a svaki dan na to područje stigne novih 150 osoba.

Autor: Vijesti.ba