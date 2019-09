Vučićev stav dobar, Dodik plasira Miloševićeve teze

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas da je Deklaracija Stranke demokratske akcije (SDA) višedecenijski politički stav i viđenje uređenja BiH koje podrazumijeva ravnopravnost svih ljudi u svakom dijelu zemlje.

– SDA svoju deklaraciju nikome ne nameće silom ili prijetnjama, nego, naprotiv, stalno poziva na dijalog. Potpuno je jasno da se do promjene Ustava može doći isključivo dijalogom i dvotrećinskom i entitetskom većinom u Parlamentarnoj skupštini BiH. I nikako drugačije.



Deklaracija, dakle, nije prijetnja nikome, ni srpskom narodu, ni entitetu RS. Stoga histerične reakcije Milorada Dodika nisu ništa drugo nego pokušaj da u deklaraciji SDA traži alibi za vlastitu najavu kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodik to radi plasirajući teze o “ugroženosti srpskog naroda” i “pravu na samoopredjeljenje”, što su teza koje je Miloševićev režim plasirao 90-ih godina prošlog stoljeća kao uvod u agresiju – istakao je Džaferović.



On je rekao da je dobrodošao stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o potrebi da se u potpunosti poštuje Dejtonski mirovni sporazum, te da je to dužnost i Srbije kao strane potpisnice.



– Također je dobrodošao i njegov stav da se sva pitanja rješavaju dijalogom. Indikativan je, međutim, izostanak Vučićeve reakcije na Dodikove najave o otcjepljenju entiteta RS, kao i na deklaraciju SNSD-a iz 2015. godine u kojoj se najavljuje to otcjepljenje, jer je upravo to istinska i jedina prijenja Dejtonskom mirovnom sporazumu. Bilo bi neophodno da se Vučić, kao predsjednik države potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, jasno i nedvosmisleno odredi i po tom pitanju – rekao je član Predsjedništva Šefik Džaferović.

