Vučić: Ugrožen je mir i sigurnost u čitavom regionu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je večeras da je poslije mnogo godina prijetnji, danas na “ilegalan, protivpravni način”, zvanično formirana Vojska Kosova i rekao da iza toga stoje SAD, Velika Britanija i Njemačka, a da će Srbija tražiti hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija tim povodom, javlja Anadolu Agency.

On je rekao da je Vojska Kosova formirana suprotno međunarodnom pravu i Ustavu Kosova i dodao da su kao i “njihovi sponzori pokazali da im nije stalo do pravde, već do sprovođenja sile i napada nad Srbima” i napada na Srbiju i da je formiranjem te vojske uzgrožen mir i bezbjednost u čitavom regionu.

Vučić je rekao da se u Rezoluciji SB UN 1244 navodi da međunarodne vojne snage imaju obavezu demilitarizacije Oslobodilačke vojske Kosova i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca i da Ustav Kosova u članu 126 kaže da je za potrebu transformacija Bezbjednosnih snaga Kosova (BSK) potrebno izmijeniti taj član, koji nije izmijenjen.

“Na osnovu kog akta su Albanci donijeli odluku o formiranju vojske Kosova? Tražim od Velike Britanije, Prištine, SAD i Njemačke da nam kažu jedan akt, jednu tačku, na osnovu kojeg su se drznuli da pogaze međunarodno pravo”, rekao je Vučić.

On je rekao da će Srbija znati da zaštiti Srbe na Kosovu, ako dođe do zloupotrebe Vojske Kosova i ulaza u srpske sredine, bez dozvole srpskog naroda, a suprotno sporazumu Srbije i NATO-a.

Vučić je rekao da je Srbija tražila hitnu sjednicu SB UN i da je on spreman lično da učestvuje na toj konferenciji, a da vjeruje da će velike sile Srbiji dati šansu da iznese svoj stav.

On je rekao da će Srbija pažljivo pratiti šta se dešava na Kosovu i čekati da Priština ukine takse.

“Više nas ne interesuju kakve će mjere da uvedu, oni svi zajedno ne razumiju da su prešli prag, sada će sve to morati da vrate u pređašnje stanje, a Srbija će biti kao i uvijek spremna da razgovara”, rekao je Vučić.

Vučić je zamolio novinare da ova konferencija prođe bez pitanja.

Autor: Anadolija