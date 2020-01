Vučić u Drvaru: Otvaranje fabrike ispunjenje obećanja

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u prijepodnevnim satima u Drvar gdje su ga brojni građani dočekali aplauzom.

Vučić je građanima zahvalio na dočeku, te im poručio kako je došao da se uvjeri je li urađeno sve ono što je ranije obećao.



– Hvala vam na dočeku i gostoprimstvu, dragi prijatelji. Došli smo da vidimo jesmo li uradili ono što smo obećali. Obilazak fabrike i zvanično otvaranje podružnice banke pokazuje samo da želimo da radimo ono što smo vama obećali prije nekoliko mjeseci i dalje ćemo pomagati Drvar – poiručio je Vučić građanima.



Uz Vučića, u posjeti Drvaru su i premijer RS-a Radovan Višković, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeletija, kao i delegat SNSD-a u Domu naroda Nikola Špirić.



Vučić je prisustvovao otvaranju filijale Komercijalne banke, a onda je posjetio i Dom zdravlja. Prisustvovao je i otvaranju pogona fabrike „Јumko“, tokom kojeg se obratio okupljenim građanima.



– Beskrajno sam sretan što se poslije pet mjeseci vidimo i što smo ono malo što smo obećali i ispunili. Prebacili smo 925.000 eura na račun Drvara, otvorili malu fabriku. Bit će to bolje, bit će još i veće. Obnovit ćemo Dom zdravlja, pomoći ćemo i oko plata i primanja – obećao je Vučić.



I kad živimo u različitim državama, dodaje, uvijek znamo da pripadamo istom narodu, prenose Vijesti.ba.



– To je meni najvažnija poruka. Mi pripadamo srpskom rodu i tu smo da bismo pomagali jedni druge, i uvijek ćemo to da činimo. Na Srbiju možete da računate taman onoliko koliko mi znamo da je Drvar uz Srbiju i koliko Drvar voli Srbiju. Toliko i mi volimo Drvar i vas – poručio je Vučić.



Podsjetimo, prije posjete Drvaru, Vučić je boravio u Mrkonjić Gradu, gdje je proglašen za počasnog građanina te opštine.

Autor: Vijesti.ba