Vučić u Briselu sa Lajčakom i Palmerom, razgovor o odnosima s Kosovom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu da je imao dobar sastanak sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Matthewom Palmerom, i istakao da vjeruje da će razgovori u Briselu dati rezultat.

Vučić je rekao da se razgovaralo o svim važnim temama a da se u ponedjeljak nastavlja zvanični dijalog Beograda i Prištine.

“Danas imamo važne sastanke naših timova i vjerujem da će biti rezultata”, rekao je Vučić i istakao je da su u nastavku dijaloga tri ključne teme razgovora – nestale osobe, interno raseljena lica i ekonomija, naslanjajući se na dio onoga o čemu se razgovaralo u Washingtonu.

“Nemam nikakav problem da se pohvalim i pred predstavnicima EU sporazumom iz Washingtona i dolaskom brži protok roba kapitala i ljudi. Kako da to iskoristimo i kako da unapređujemo odnose, a ne da se gledamo kao neprijatelji, već da radimo na dobrobit ljudi, i Srba i Albanca”, rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je istakao da ti razgovori nisu nikada laki, da se govori o konkretnim stvarima, a da će o detaljima javnost upoznati kada bude jasno da li su papiri usaglašeni i da li možemo da se dogovorimo.

Za nas je, kaže, značajan dolazak američke agencije za finansiranje kao i uspostavljanje “mini Šengena”.

“Mnogi u regionu to predstavljaju kao srpsku hegemoniju, ali to nema veze s tim, već sa bržim protokom roba, boljim ekonomskim rezultatima, i većim platama. Za to se zalažemo. Što neko voli da živi u prošlosti i pokušava po svaku cijenu da gleda kako će da se suprostavi drugom njihovi su problemi”, poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije je kazao da Evropa vodi dijalog Beogarda i Prištine o svim političkim odnosima, i da smo mi to ranije prihvatili.

“Da li bih to prihvatio 2009? Ne bih, ali to je izglasano u Generalnoj skupštini UN. Nalazimo se na evropskom putu i vjerujemo našim evropskim partnerima”, podvukao je Vučić.

Ovim sastankom Vučić je započeo dvodnevnu radnu posjetu Briselu gdje je stigao jutros direktno iz Washingtona.

Predviđeno je da se predsjednik Srbije tokom boravka u Briselu sastane i sa predsjedavajućim Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAallisterom i komesarom za proširenje EU Oliverom Varhelyijem.

Vučiće će sutra od 11.00 sati predvoditi delegaciju Srbije u razgovorima o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine koja se održava na visokom političkom nivou.

Autor: Vijesti.ba