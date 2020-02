Vučić u Briselu kritizirao odsustvo Dodika: Kada on treba da govori, sva trojica su tu

Ako pitaš za prava, onda rušiš vladavinu prava, jer je Ustavni sud donio presudu u BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je sinoć u Briselu da se u potpunosti slaže s pismom koje je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio predsjedniku Evropskog vijeća Šarlu Mišelu (Charles Michel).

– Tačno je da sam, kada sam posljednji put bio u Briselu, slušao trojicu predstavnika BiH. Kada je Dodik predsjedavajući, onda sva trojica treba da govore, a kada nije, onda je dovoljan samo jedan predstavnik, samo da Dodika ne bi vidjeli – kritizirao je Vučić.

Rekao je da će to biti prvo na šta će ukazati na sinoćnjem sastanku te dodao da mu na to evropski zvaničnici neće ništa odgovoriti. Isto kao što ne mogu, kako ističe, da mu odgovore na to o pravima Albanaca u Sjevernoj Makedoniji i Srba u Crnoj Gori.

– Još se pojavio neki Vučić, remetilački faktor, koji bi da mijenja nešto, a taman smo usnuli u svoje snove, a on se sada sjetio da traži neka prava. Ako pitaš za prava, onda rušiš vladavinu prava, jer je Ustavni sud donio presudu u BiH – rekao je Vučić.

Kazao je da međunarodna zajednica kaže da dejtonska uredba govori o zastupljenosti stranaca u tom sudu.

– To je bilo predviđeno za pet godina, a prošlo je 25 godina. Trebalo je da budu izabrane sudije, a ne da Makedonka i dvoje stranaca, zajedno s muslimanima, donose presudu da imovina, predmet restitucije pripadne BiH, a ne RS – kazao je Vučić.

Autor: Avaz.ba