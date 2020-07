Vučić u Banja Luci donirao sanitetska vozila i testove za Covid 19

(Patria) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Banja Luci gdje je predao donaciju vrijednu 2,7 miliona eura. Za domove zdravlja u RS stiglo je 15 sanitetskih vozila.

Vučića su dočekali član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

“Ponosan sam što sam ovdje u Banjaluci. Ovo nije donacija kao donacija. To je dio naše odgovornosti, jer Srbija mora da brine o RS, da pokazuje odgovornost. I to ljudi u RS uvjeren sam da znaju. Upravo danas uplaćeno je 540.000 evra za škole i domove zdravlja u Šipovu i Mrkonjiću Gradu, kao i za Petrovački duhovni centar, a učestvovaćemo i na pravljenju Spomen doma na Petrovačkoj cesti. Nismo to mogli 25 godina da napravimo. Sada možemo, ne samo što imamo više novca, već zato što želimo da preuzmemo odgovornost”, istakao je Vučić.

U donaciji je i 10.000 testova za koronavirus.

Dodik je kazao da je ponosan što “Republika Srpska i Srbija egzistiraju kao dvije države na ovim prostorima.”

“Sviđalo se to nekome ili ne, ali to tako jeste”, kazao je Dodik.

