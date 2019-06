Vučić: Sve nam je super, samo nam je Kosovo problem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izvanredna vijest što je Srbija skinuta sa liste zemalja sa “sistemskim manjkavostima” u borbi protiv terorizma i pranja novca Međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca (FATF).

Vučić je novinarima u Minsku rekao da je sretan zbog toga, kao i zbog toga što je Srbija emitovala na međunarodnom finansijskom tržištu obveznice u eurima sa rokom dospijeća od 10 godina po kuponskoj stopi od 1,5 posto, odnosno stopi prinosa od 1,6 posto.



On je kazao da Srbija više nema nikakvo opterećenje što se tiče ekonomije, ali da “zbog Kosova ne može da se raduje”.



“Dajući nam ovako nisku kamatnu stopu od 1,61 posto, a da su pritom uzeli sve rizike i oko Kosova … Da nema tog problema bila bi još niža kamata, neko bi rekao džabe novac na međunarodnom tržištu”, rekao je Vučić.



On je kazao da to znači 380 miliona eura direktne uštede za građane na samo jednu milijardu zaduženja.



Vučić je kazao da je Srbija u najboljoj ekonomskoj situaciji u svojoj istoriji i da će do kraja godine prosječne plate biti preko 500 eura.



“Sve nam je super, samo nam je Kosovo problem”, rekao je Vučić.



“Politički odnosi sa Bjelorusijom odlični, potrebno povećati trgovinsku razmjenu”



Vučić je u Minsku razgovarao sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom o političkoj, ekonomskoj i vojnoj saradnji dvije zemlje i ocijenio da je neophodno da se poveća trgovinska razmjena.



“Prošle godine imali smo rekordnu trgovinsku razmjenu, ali ona mora da bude i mnogo veća od 143 miliona dolara. Mora da bude mnogo veća”, rekao je Vučić novinarima u Minsku i ocijenio da odnosi na ekonomskom nivou moraju da budu bolji jer su politički odnosi Srbije i Bjelorusije već na najvišem nivou.



Vučić je rekao da je sa Lukašenkom već dogovorio njegovu skoru posjetu Beogradu.



“Zahvalio sam mu na (donaciji) četiri Miga-29 i na tome što su remontne cijene koje smo dobili veoma povoljne. Time je Bjelorusija značajno pomogla odbrambene mogućnosti Srbije i mi smo na tome veoma zahvalni”, rekao je Vučić.



On je dodao da je Lukašenku detaljnije objasnio poziciju Srbije po pitanju Kosova i da mu je bjeloruski predsjednik govorio o zbivanjima u Moldaviji i Gruziji.



Vučić je rekao da je sa zamjenikom premijera Bjelorusije razgovarao o mogućnostima formiranja zajedničkih preduzeća i zajedničkoj montaži autobusa.



On je naveo da će se u Minsku sastati i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim kako bi razgovarali o unapređenju političke, ekonomske i vojne saradnje.



Vučić je izrazio nadu da će na jesen biti postignut sporazum koji bi omogućio izvoz cigareta, kozijeg i ovčijeg sira, voćnih rakija, vinjaka i kravljeg tvrdog i polutvrdog sira.



“Nadam se da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori”



Vučić je izjavio da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori.



“Mi ćemo da se se ponašamo odgovorno, a oni neka rade svoj posao. Što se tiče Crnograca koji vrijeđaju Srbe, nemam riječi, to je zastrašujuće”, rekao je Vučić novinarima u Minsku.



On je kazao i da “nije sretan” što neki srpski zvaničnici koriste rječnik koji “ne smiju da koriste” kada govore o Crnoj Gori.

