Vučić: Srbija nije u poziciji da odbija razgovore, Albanci provociraju na terenu

Srbija nije u poziciji da odbija razgovore, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom najave Grenela da će sastanak održati 2. septembra.

“Srbija nije u poziciji, ali ne bi bilo dobro da je u poziciji da odbija razgovore. Zašto je Grenel upotrijebio termin ‘pregovori’, to je pitanje za njega. U razgovorima učestvujemo, teme su ekonomske, to je važno za nas i to su dobre teme”, kaže Vučić.

“Oni su i prije nekli dan rekli da podržavaju pregovore pod okriljem EU. Ali da ne ulazim u njihove odnose. Suviše smo mali da bismo to mogli sebi da dopustimo”, rekao je Vučić.

Iz ugla Amerikanaca u pregovorima učestvuju dvije nezavisne države, kaže Vučić, a tako nas posmatra i Brisel.

“Njemačka je toliko nadmoćna u EU”, dodaje.

Albanci na pregovore dolaze iz više razloga, kaže Vučić.

Vučić upozorava na mogućnost da kosovski Albanci provociraju na terenu, poput današnjeg upada na posjed manastira Dečani.

Istakao je da Prištini nije cilj sloboda protoka kapitala, robe i usluga, već samo da dođu do konačnog rješenja bez pregovora, a to je priznanje nezavisnosti.

Vučić je kazao da ne sumnja da će provokacija s njihove strane na terenu biti još.

Podsjetio je da su ponovo upali u zaštićenu zonu manastira Dečani.

“Došli su tamo sa mašinama da grade magistralni put, i pored presude čak njihovih sudova. Šta ih briga za manastir i za presude čak njihovih sudova. To su stvari koje unose dodatni nemir i strepnju. Protiv toga ćemo se boriti na svakom mjestu“, podvukao je on.

Srbija naoružavanjem želi da postigne mir, kaže on.

Upitan kako komentariše to što su i Albanci nabavili bespilotne letjelice kakve imaju SAD, Vučić je gostujući na TV Pink rekao da one nijesu baš slične onima koje je Srbija nabavila, pošto su njihove izviđačke, a naše borbeno-izviđačke, kao i da je Albanija samo poručila te letjelice, koje će da stignu tek do kraja 2022. godine.

“A šta ćemo mi tek da imamo do kraja 2022. godine… Ljudi ne treba da brinu. Ali ne naoružavamo se da bi bilo koga napadali i da bi sa nekim ratovali već da bi sačuvali mir i stabilnost i spokojstvo svojih ljudi”, naveo je Vučić.

Kaže da žene u Srbiji to dobro razumiju, da ne treba da brinu za svoje sinove, muževe i očeve.

Vučić ističe da se Srbija ne priprema da napada nekog, već da bi spriječila agresiju na našu zemlju, jer će to mnogo teže pasti nekom na pamet ako smo dobro naoružani.

Dodaje da je 1999. godine bilo mnogo lakše donijeti odluku da se Srbja napadne, jer je bila razorena ekonomija i imali smo zastarjelo naoružanje, koje je ipak obaralo njihove avione.

“Srbija je danas mnogo ozbiljnije naoružana i tek će da bude, to je rezultat ubrzanog ekonomskog rasta i pametne politike koju smo izabrali”, naglasio je Vučić.

Kaže i da kosovska strana ima visoku regrutnu moć, da ima jednu cijelu generaciju više od nas – jer su mnogo mlađi, a to jesu naši problemi.

Povodom napada na njega Vučić kaže da to mora da postoji.

“Jedni me napadaju zato što ne potpisujem da je Kosovo nezavisno, drugi me napadaju jer misle da ću nešto da uradim”, istakao je Vučić i dodao:

“Kriv sam za mjere. Kada ukidam iste, kada kažete da nema vakcine, kada kažete dobićete prvi i za to, kada kažemo iz Kine, neće iz Kine, a onda iz Rusije, nećemo iz Rusije… Kada igraju Zvezda i Partizan, ako Zvezda pobijedi – Vučić namjestio. Svi se nasmiju i ovdje u studiju jer znaju da je istina”.

