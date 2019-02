Vučić: Srbija i Hrvatska moraju zajedno pokušati da grade drugačiju budućnost

Nadam se da ćemo i mi i Hrvati imati dovoljno pameti da shvatimo da samo zajedno možemo da opstanemo, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom napada na srbijanske vaterpoliste u Splitu, i istakao da je Srbija spremna za drugačije, bolje odnose.

Siguran je, dodao je u izjavi novinarima, da se to u Beogradu ne bi desilo.

Prema njegovim riječima, Srbija i Hrvatska moraju zajedno, poštujući razlike i drugačiji pogled na prošlost, da pokušaju da grade drugačiju budućnost.

– Nadam se da ćemo imati dovoljno pameti i jedni i drugi da razumijemo da bez naše saradnje, s ovakvim uzimanjem naših ljudi sa zapadnog Balkana sa zapadnoevropskog tržišta, plašim se da nećemo moći da opstanemo. Nadam se da će u Hrvatskoj tu poruku razumjeti. Mi smo za drugačije odnose spremni, a dok se to ne desi ovo što jučer dogodilo sigurno neće biti jedini slučaj – dodao je Vučić.

Vučić je rekao i da je razgovarao s predsjednikom Vaterpolo Saveza Srbije Viktorom Jelenićem i da ga je pitao za zdravlje vaterpolista, prenosi Tanjug.

– Država je reagovala i uputila protestnu notu. Da budem racionalan, jer to što bih rekao iz bijesa nikom ne bi pomoglo, brine me i to što jedan splitski odbornik kaže da vaterpolisti sad znaju kakvo je more u februaru – rekao je Vučić.

On je primijetio da je Ambasada Srbije u Hrvatskoj možda propustila da procijeni rizik i traži policijsko osiguranje, ali, pretpostavlja, niko nije očekivao da će se ovako nešto desiti, jer je bila riječ o jednoj u nizu utakmica.

– Izvinjavam se tim ljudima što nismo dovoljno pažnje obratili, mislite da je to redovna utakmica, pa Ambasada nije tražila posebnu policijsku zaštiu, mislite da je to rutina, imamo zajedničke lige u košarci, nikad nije bilo problema, sad za vaterolo da bude problem…? Ko bi to vjerovao? – zaključio je on.

