Vučić: Razumijem frustracije Dodika, ali Srbija mora brinuti za svoje interese

U Beogradu je okončan sastanak rukovodstava RS-a i Srbije, predvođenih članom Predsjedništva BiH i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

– Saslušao sam rukovodstvo RS-a po pitanju svih važnih tema, posebno imajući u vidu nametnute odluke odlazećeg visokog predstavnika Valentina Inzka.

Stav Srbije je da oktroisane i nametnute odluke nikada nisu dobre, već da moraju biti donesene u skladu s interesima i saglasjem tri naroda u BiH – srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. To je suština i duh Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne nametanje rješenja i odluka – izjavio jenakon sastanka Vučić na konferenciji za novinare.

S druge strane, kako je rekao, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u cijelom regionu, pa samim tim i u BiH.

– Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH, ali i RS-a u okviru BiH, i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša – rekao je Vučić, te potvrdio da će kasnije imati sastanak i s liderima opozicije iz RS-a.

Razgovarano je i o ekonomskim projektima, kazao je, te najavio da će Srbija, ne samo graditi, već i platiti 80 posto puta od Rače do Bijeljine. Srbija je već, dodaje, sama platila i izgradit će uskoro most na Savi.

– Vjerujem da će to biti doprinos bratstvu sa srpskim narodom, a prijateljstvu sa svim ostalim narodima u BiH. To je put koji ide i ka Banjaluci i ka Sarajevu, ali i put koji nas vezuje sa Bijeljinom – naveo je Vučić.

Bilo je riječi i o energetskim projektima, od Buk Bijele, do nekih novih ideja. Razgovarano je i o autoputu Beograd-Sarajevo koji bi, kako je istakao, trebalo da ide od Požege do Kotromana na teritoriji Srbije, a od Višegrada do Sarajeva na teritoriji BiH.

– Zamolio sam člana Predsjedništva Milorada Dodika da razgovara sa partnerima i da vide da li oni žele ili ne žele taj autoput, zato što od toga zavisi i odluka i brzina izgradnje autoputa na teritoriji Srbije – kazao je Vučić.

Dogovoreno je da do 15. septembra budu doneseni nacrti zakona o zaštiti i upotrebi kako srpskog jezika, tako i ćiriličnog pisma.

– Da imamo istu normativu u Srbiji i RS-u po tom pitanju i da idemo na uređenje školskih programa i udžbenika, iz najvažnijih predmeta, posebno istorije, geografije, srpskog jezika i književnosti, koji bi imali isti sadržaj na teritoriji Srbije i RS-a.

Svi veliki evropski narodi svoj identitet su čuvali kroz jezik i pismo. Nijemci su to radili kroz Getea, Šilera, braću Grim. I mi Srbi imamo mnogo zajedničkih pisaca, istom rodu pripadamo i nikome ništa nažao ne činimo ukoliko čuvamo svoje ćirilično pismo, svoj srpski jezik.

Nadam se, vjerujemo i želimo i RS-u i BiH dobre godine i dobre decenije, mir i slobodu i stabilnost, a mi ćemo dati sve što možemo da se takva stabilnost očuva u regionu – naglasio je u svom obraćanju Vučić.

Na pitanje novinara šta će Srbija učiniti ako visoki predstavnik počne smjenjivati funkcionere RS-a, Vučić je kazao da Srbija smatra da nametanje odluka nije dobro i ne vjeruje da će bilo ko krenuti u dalje korištenje bonskih ovlasti.

– Da učestvujemo u nelegalnom smjenjivanju vlasti, to ne možemo da uradimo – rekao je Vučić i dodao da Srbija vjeruje samo u dogovor naroda.

Na pitanje da li podržava novog visokog predstavnika i nedavno donesene odluke u NSRS koje osporavaju Inzkov zakon, Vučić je rekao:

“Srbija podržava integritet BiH i integritet RS unutar BiH. Schmidta sam sretao više puta, imam dobre odnose. To nema veze s mojim stavom o nametanju odluka. Nisam komentarisao odluke u RS-u, zato što je to rezultat nametnutih odluka odlazećeg visokog predstavnika.

Molim vas sve u Sarajevu, nikada iz Beograda niste čuli nijednu pogrdnu riječ, kažite ono što smo zaista rekli. Želimo mir i dijalog s Bošnjacima, ali ćemo podržavati prava RS-a”.

Prokomentarisao je i odnose s Njemačkom u svjetlu imenovanja Christiana Schmidta.

– Srbija mora biti oprezna i prije svega brinuti se o svom ekonomskom razvoju. Razumijem frustracije Dodika, ali mislim da je svaki razgovor dobar. Vjerujem da je moguće u budućnosti praviti dogovore i poštovati Dejton. Dejton je donio mehanizme na kojima postoji i RS – zaključio je Vučić.

Osim Dodika, današnjem sastanku u Beogradu iz manjeg bh. entiteta prisustvovali su i predsjednica Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović.

Uz Vučića, Srbiju su predstavljali i premijerka Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Ivica Dačić, te ministri vanjskih poslova Nikola Selaković, unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i finansija Siniša Mali.

