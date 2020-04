Vučić razmišlja o održavanju izbora, stanje s koronavirusom dosta bolje

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je epidemiološko stanje u Srbiji bolje te da se zbog poboljšanja zdravstvene situacije počelo razmišljati o nastavku izborne kampanje i raspisivanju izbora. Tokom obilaska radova na izgradnji pružnog vijadukta “Čortanovci” kod Novog Sada, Vučić je najavio da će Srbija do oktobra 2021. imati brzu prugu Beograd – Novi Sad.



Također je istakao da je epidemiološka situacija u glavnom gradu Vojvodine veoma povoljna i da je skoro pa ugašeno epidemiološko žarište u Novom Sadu.



– U posljednja tri dana Novi Sad je uvjerljivo najbolji po postotcima, što znači da tu imamo najniži postotak zaraženih od koronavirusa u velikim gradovima – naveo je on.



Broj oboljelih u padu



U tom kontekstu mediji navode da broj oboljelih pada u cijeloj Vojvodini, pa se u Kliničkom centru Vojvodine (KCV) u Novom Sadu od te zaraze trenutno liječi 100, a u Općoj bolnici u Pančevu 144 pacijenta.



Od toga je u Novom Sadu na mehaničku ventilaciju priključeno sedam, a u pančevačkoj bolnici dva pacijenta. U Srbiji je ukupno 6.630 zaraženih koronavirusom.



Uskoro zasjeda Skupština



S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju, Vučić je najavio da će najvjerovatnije početkom sljedeće sedmice, prvi put od izbijanja zdravstvene krize, zasjedati Skupština Srbije te da se razmišlja o održavanju odgođenih općih izbora.



Aleksandar Vučić rekao je da će o datumu i načinu održavanja izbora prvo razgovarati s političkim strankama s kojima je imao ranije razgovore, i to prije ukidanja vanrednog stanja, prenijela je agencija Beta.



Opći izbori u Srbiji trebali su biti održani 26. aprila, ali su zbog pandemije koronavirusa odgođeni.

Autor: Avaz.ba