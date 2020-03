Vučić: Predložit ću policijski čas od 24 sata

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će, ako se ne promijeni ponašanje građana, biti spreman iduće nedjelje da vladi predloži uvođenje policijskog časa na 24 časa.

Uvešćemo policijski čas na 24 sata iduće nedjelje, ako ove mjere ne funkcionišu, kako bi zaštitili živote građana, najavio je za TV Prvu.



Upitan da prokomentariše to što neki stručnjaci smatraju da bi Srbija, kao Kina, trebalo da uvede 24-satni policijski čas, ukazao je voditeljki da je počela emisiju time da ga napadaju za manje demokratije, ugrožavanje slobode kretanja, da bi došla do ovog pitanja.



– U međuvremenu sam bio kriv za ograničenje kretanja kućnih ljubimaca. Kada bi se sve ukinulo, reklo bi se „evo ga Kim Džong“, zabranio je da dišemo i živimo. U takvoj situaciji, nisam zainteresovan šta će reći bilo ko, već samo ljekari – poručio je on.



– Ja ću biti spreman da vladi predložim, ako se ne promijeni ponašanje, 24 časovni policijski sat, podvukao je on.



Rekao je da to podrazumijeva da na ulicama neće biti niko.



Kazao je da je nezadovoljan kako su izgledale ulice jučer.

Autor: Vijesti.ba