Vučić podržao Dodika, protiv uvođenja sankcija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući sinoć u specijalnoj emisiji “Prva tema” na TV Prva, dotakao se i odnosa sa RS.

On je tom prilikom istakao da se podrazumjeva da će se Srbija usprotiviti svakim sankcijama protiv Republike Srpske.



– Da ih uvode bilo kome u BiH, mi ih ne bi podržali, a naravno da ih nećemo podržati protiv Republike Srpske. Sankcijama se ne rješava ništa. Ja imam odnos poštovanja sa Dodikom, i ja ne naređujem nikome. Uprkos uvreženom mišljenju ja ne naređujem nikome ni u Vladi, već samo kada dođe do toga ih zamolim, rekao je Vučić i dodao:



– A što se Dodika tiče, ne pada mi na pamet da na taj način razgovaram sa njim. Da li RS može bez Srbije? Ne može, u svakom smislu. A da li Srbija može da ucjenjuje Srpsku? Naravno da ne. Ja možda nisam saglasan u svemu sa Dodikom, ali o tome neću govoriti u javnosti, zato što mislim da je to loše i neodgovorno, i donosi katastrofalne posljedice za naš narod.

Autor: Vijesti.ba