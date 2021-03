Vučić odgovorio na izjave Turković o vakcini koju je donirao Federaciji BiH

Vučić je upitan i da prokomentariše to da li Srbija radi posao Evropske unije, u smislu da snabdijeva vakcinama regiju.

“Ne pada mi na pamet da radim posao EU. Ponašamo se normalno – kao komšije i prijatelji i ništa više ne tražimo, čak ni zahvalnost. Zamislite tu dozu bezobrazluka u tezi kad nešto EU donira onda je to solidarnost i onda je to dobro, a kada uradite ono što EU nije uradila, onda je to dominacija a nije solidarnost. Kakva je to bolest. Ne govorim političkim jezikom, ali sit sam tih šupljih priča u kojima kad jedni urade jedno onda je to divno, a kad uradite više ili isto, onda to ne valja. Od EU smo se nadali vakcinama, nismo ih dobili. Nijednu. Ni vi u Sarajevu, ni mi u Beogradu. Zahvalićemo se EU kad dobijemo prve doze od COVAX-a i uvijek ćemo da kažemo hvala. I Srbija i BiH se nalaze na evropskom putu. Ne radimo njihov posao, već radimo ono što bi normalan čovjek i komšija uradio“, istakao je Vučić.

Odgovorio je i na izjavu Turković da su vakcine koje je donio Vučić proizvedene u Indiji i da ova indijska vakcina nema dozvolu za upotrebu u Evropi.

“Ne mislim da je problem u vakcini, AstraZeneca je odlična, problem je u tome kad god je u pitanju Srbija ili ja kao Aleksandar Vučić, onda uvijek mora da postoji nešto što ide direktno ili usput da kaže da su namjere bile drugačije. Kakve namjere imam u Sarajevu, kakva dominacija? Kad ljudi ne znaju šta da kažu, onda lupe šta im padne na pamet“, istakao je predsjednik Srbije.

Autor: n1