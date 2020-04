Vučić: Od utorka kraći policijski čas, počinje ublažavanje mjera

Ne mogu da kažem da li virus slabi, a bolji rezultati su posljedica veće discipline i ide se na ublažavanje mjera, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Važno je da slušamo struku i ljekare, ono što sam vidio po današnjim rezultatima je da se Vojvodina i sjever Srbije umiruje, Beograd je sve bolji, dobar dio Zapadne i centralne Srbije takođe je sve bolji, jedino gdje imamo problem je okolina Niša. Doljevac, Toplički okrug, Doljevci i Aleksinac se pokazao kao problematičan, Leskovac je bolji nego što je bio, takođe Smederevo i Smederavska Palanka su mali problem. Svuda gdje smo imali veliki priliv ljudi iz inostranstva je bio problem”, rekao je Vučić gostujući u emisiji “Vreme korone” na TV Pink.

Na pitanje ima li mjesta opuštanju, predsjednik Srbije je rekao da bi svako opuštanje moglo skupo da ih košta.

“Ono što je za nas bitno i o čemu smo pričali sa ljekarima je ublažavanje mjera. Mi moramo da uđemo atletskim izrazom u “pucanj” sa drugim zemljama. Prva mjera će biti skraćenje policijskog časa, umjesto od 17, biće od 18 časova. Što se tiče penzionera, oni će imati od 18 časova do jedan poslije ponoći imati pola sata da prošetaju, a sami će moći da izaberu u koje vrijeme”, rekao je predsjednik Srbije.

Dodao je da to nijesu jedine mjere koje će biti ublažene.

“Krećemo da radimo punom parom. U roku od sedam do 10 dana, Parlament Srbije treba da se obezbijedi da svi dobiju neophodnu zaštitnu opremu. Pozvao bih sve građevinare da od utorka krenu punom parom na posao i one koji su na otvorenom i one na zatvorenom uz naravno propisane mjere distanciranja. Od utorka otvaramo gotovo sve zanatske radnje, servisne radionice, obućari, krojači… Sve druge radnje su predviđene da se otvore 27. aprila naravno ako sve bude kako treba sa koronom, ukoliko se nešto promijeni – povućićemo ove ublažene mjere”, naveo je.

On je dodao da će frizerski saloni, saloni ljepote i teretane početi da rade nakon 27. aprila, ali uz posebnu zaštitu.

“Planiramo otvaranje restorana i kafića u periodu od 3. do 10 maja ali uz pravljenja distance. Međutim, ako krene lošije povući ćemo sva ublažavanja mjera i vratiti na postojeće”, objasnio je on.

Autor: Blic.rs