Vučić o Hrvatskoj: Dok god mene napadaju, znam da dobro radim

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na otvaranju 10. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme “Partner 2021” i na napade koji stižu na njega iz Hrvatske.

“Bog da ih poživi. Dok god mene napadaju, znam da dobro radim za svoju zemlju. Što ću svom snagom nastaviti da činim”, naveo je predsjednik Srbije.

Službena vozila na sjednici Predsjedništva SNS

Na pitanje novinara što su neki funkcineri Srpske napredne stranke došli na sjednicu Predsjedništva partije, Vučić je kritikovao te članove.

“U pravu ste i saglasan sam sa vama. Oni će reći da je to normalno, ali to smeju da imaju samo oni što su štićene ličnosti. Mislim da je dvoje ili troje njih koji su zaštićene ličnosti. Postaraćemo se da to promenimo. Za mene je to sramota…”, objasnio je predsjednik Srbije.

Vučić: Svi smo u velikom problemu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da će Srbija nastaviti da investira u obnovljive izvore energije, ali i sa veoma snažnom eksploatacijom fosilnih izvora da bismo imali struju.

Vučić je, na pitanje ima li izlaza iz energetske krize, pošto se na svjetskim berzama bilježi novi skok cijene nafte, rekao da sudeći po trenutnoj situaciji kriza ne može da se smiri.

Ukazao da brent nafte košta sada 84,3 dolara, kao i da je jutros na berzi cijena gasa dostigla 984 dolara, te da je skočila cijena električne energije i koliko god svi počeli da uključuju nukelarke, vraćaju ugalj, “svi smo u velikom problem”, istakao je on.

Najavio je, s tim u vezi, da će narednih dana biti dogovorena mapa puta, kako kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih poteza.

“Neće biti lako, ne vidim izlaz iz ovoga, posebno zbog nekih koji ne žele da priznaju greške. Nastavićemo da investiramo u obnovljive izvore energije, ali i veoma snažnu eksploataciju fosilnih, da bismo imali struju”, podvukao je on.

Rekao je da će se pronalaziti i novi načini, te prenio da razgovar sa više zemalja o pojedinim barterima.

“Nije jednostavno u savremenom svetu jer se to retko radi, ali ako bude trebalo radićemo”, naglasio je Vučić.

Autor: Vijesti.ba