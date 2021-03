Vučić: Nisam pucao po Sarajevu, bio sam na Palama

Predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić konačno je dao intervju za neku BH televiziju, FACE!

“Ako do 15. aprila ne dam veliki intervju uživo za FACE, imate pravo da me svaki dan, nakon tog dana, nazovete lažovom! No, morate doći u Beograd prije intervjua da Vam pokažem nešto i da to snimite”, rekao je Vučić.

Senad: Hoće li se “otcijepiti” pola države Bosne i Hercegovine, RS, i priključiti Srbiji?! Aleksandar: Ne tjerajte me da govorim šta stvarno mislim o tom pitanju, jer sam to rekao u lice i predstavnicima i Hrvata i Bošnjaka, a zna i Mile šta sve mislim! Senad: Da li Dodik ruši Vučića, ili Vučić može preko noći da “pusti” Dodika “niz rijeku”? Aleksandar: Nikada neću da vraćam naše odnose na ono što je bilo u vrijeme Miloševića i Karadžića!

Vučić: Bilo bi fer da nam je EU obezbijedila vaccine! Merkel i Macron bili protiv Covid pasoša, sad popuštaju pod pritiskom! Bio sam u Briselu, rekli su mi da će biti COVAX, a suviše sam iskusan i mator, pa sam naučio školu! Pet puta sam pitao kada će vakcine, nisam dobio konkretan odgovor i onda sam krenuo u nabavku čim sam se vratio iz Brisela! Pričao sam s Johnsonom, Putinom, Ji Pingom… I dalje ćemo živjeti u 90-tim i 40-tim godinama prošlog vijeka! Kada nešto mijenjate, provjerite da ne ide na gore! Dogovor tri naroda može sve promijeniti! Kome ne odgovara Mali Šengen?!

Senad: Neki ga zovu “Srpski Svet”.

Vučić: Srpski Svet?! A zašto nije Bošnjački Svet?

Senad: Zato što će u “Srpskom Svetu” biti više Srba nego Bošnjaka, nazivaju to vašim političkim projektom.

Vučić: Ako neko to smatra, to pokazuje koliko je kratkovid. Nikad nisam izgovorio sintagmu “Srpski Svet”. Ljudi su glupi što to tako tumače!

Srbija je ponudila krak autoputa prema BiH, rekli smo da je vaša stvar kuda će ići! Može autoput da ide i preko Goražda, mi nemamo problem! Mora proći kroz RS, šta je problem?! Proći će i dijelom kroz Federaciju! Mi hoćemo vezu i sa Sarajevom i Banjom Lukom! Rekao sam i da hoću sastanak sa Erdoganom, da napravimo samit! Kako god hoćete, šta god hoćete, imamo pare! Mi ne možemo biti uspješni ako je BiH neuspješna! Ako se desi da imamo 150 eura veću platu nego u RS-u, svi će preći u Srbiju, šta smo onda uradili?! Naš je interes da BiH bude jača, neću u to nikoga ubijeđivati! Godinama šutim, ne odgovaram na optužbe! Iz Beograda do Novog Sada modernom željeznicom će se stizati za 28 minuta, to je za mene novi svet, nova Srbija!

Pričaju kako sam snajperom ubijao ljude po Sarajevu, čitam gluposti svakog dana, nikad u životu nisam uzeo snajper u ruku! Ne mogu gluposti i laži da slušam! Tačka!

Senad: Jeste li pucali po Sarajevu?

Vučić: Nisam pucao, ali sam bio na Palama, radio svoj posao i sve sam te gluposti slušao! Ne odgovaram na to, jer zlonamjernim ljudima nikada nećete ništa dokazati, a neću i ne volim da se pravdam! Pustite te priče! U Beogradu ne mogu da me pobijede, jer žive u ’96. i ’97! Samo se magarac ne mijenja! Ja sam promijenio i političku stranku, rekao sve svom narodu, nisam kriv ništa! Ako ne čitate knjige i ne obrazujete se, onda ste magarac! Možda sam nekad bio bolji, možda sam sada lošiji! Vi pričate o meni kao o nekom agresoru, a u tom ratu su kuće Vučića spaljene, a nisu nikome ništa nažao učinili! Jeste li čuli od Srbije da priča o otcjepljenju RS-a? Mislim ono što govorim, iako se Mile nekada na mene naljuti! Mora da bude više poštovanja, moraju i bošnjački lideri pokazati više poštovanja prema RS-u, pa će takav odgovor dobiti i od Srba! Opredjeljenje većine Srba je da idu iz BiH, a razmislite da li je to krivica samo Srba, ne bih rekao! Niko ne priča o cijepanju i pravljenju novih država! Garantujem da će Srbija poštovati međunarodno pravo i Dejtonski sporazum, na šta se obavezala! Volim RS i ne krijem to! Volim i BiH, šta je problem?! Kao, ne smiješ da voliš RS, evo volim RS i šta je problem?! Dobar sam s Dodikom! Neću vraćati naše odnose na ono što je bilo u vrijeme Miloševića i Karadžića! Ni Srbija, ni RS, ni Federacija to ne smiju sebi da dozvole! Mi imamo drugačiji pogled na to kako su se stvari u prošlosti odvijale! Kad dođete pokazat ću vam šta sve možete da napravite za dvije godine, kad, što bi rekli ovi što me napadaju, imate diktatorski i autokratski svu vlast!

Autor: Vijesti.ba